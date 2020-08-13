Силуанов заявил о безопасном уровне госдолга России

В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, отметил глава Минфина. Уровень госдолга России сохраняется на безопасном уровне – менее 20% ВВП – и остается одним из самых низких в мире. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.