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Силуанов заявил о безопасном уровне размера госдолга России

Размер государственного долга России находится на безопасном уровне, оставаясь ниже 20% ВВП, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, российский госдолг находится в числе самых низких в мире.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:54
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Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъвчера в 09:13
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБКвчера в 09:11
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАССвчера в 08:20
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новостивчера в 08:54
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русскомвчера в 08:50
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известиявчера в 08:43
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ruвчера в 08:57

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Lenta.ruвчера в 10:21
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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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