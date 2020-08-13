Силуанов заявил о безопасном уровне размера госдолга России
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Размер государственного долга России находится на безопасном уровне, оставаясь ниже 20% ВВП, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, российский госдолг находится в числе самых низких в мире.В источнике
С чего всё началось
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:54
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