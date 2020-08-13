Силуанов заявил о безопасном уровне размера госдолга России
Смотрите также
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора
Туристы в Турции пожаловались на угрожающих «изоляцией» гидов
Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
The Drive оценил второй серийный истребитель Су-57
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Полиция задерживает протестующих у посольства Белоруссии в Москве
Познер вспомнил своё высказывание в адрес Лукашенко 25-летней давности
Принц Гарри и Меган Маркл стали владельцами дома в Санта-Барбаре
Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора
Учёные провели экспериментальное лечение COVID-19 радиацией
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Рязанский губернатор за 2019 год заработал в 2,3 раза меньше дочери
CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча
Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией
Размер государственного долга России находится на безопасном уровне, оставаясь ниже 20% ВВП, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, российский госдолг находится в числе самых низких в мире.В источнике
С чего всё началось
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:54
Подробнее о событии