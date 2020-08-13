Злостных автохулиганов предложили лишать прав

Штрафы за мелкое хулиганство могут увеличить, если оно было совершено повторно, а злостных нарушителей, которые привлекаются более двух раз, планируют лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля.