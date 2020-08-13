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Силуанов заявил о безопасном уровне размера госдолга России

Размер государственного долга России находится на безопасном уровне, оставаясь ниже 20% ВВП, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, российский госдолг находится в числе самых низких в мире.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:54
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Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъвчера в 09:13
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБКвчера в 09:11
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАССвчера в 08:20
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новостивчера в 08:54
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русскомвчера в 08:50
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известиявчера в 08:43
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ruвчера в 08:57

Эстония одобрила планы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу одобрил планы США ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
Эстония одобрила планы США ввести санкции против «Северного потока-2»
Lenta.ruвчера в 15:23
1

Mercedes-Benz показала официальные изображения салона нового S-Class

Первым делом немцы похвастались уникальной системой подсветки салона нового S-класса, созданной на основе оптоволокна с рассеивателями и светодиодами, суммарная яркость которых в десять раз выше, чем раньше.
Автоновости днявчера в 07:11
1

Toyota разрабатывает аккумуляторы, которые увеличат запас хода электромобилей до 1000 км

При необходимости фторид-ионные батареи (FIB) позволят создать электромобили, передвигающиеся без подзарядки на расстояние до 1000 км. Скептиков только смущает тот факт, что ранние прототипы подобных аккумуляторов оптимальные характеристики демонстрировали при достаточно высокой рабочей температуре электролита.
3DNewsвчера в 04:01
1

Злостных автохулиганов предложили лишать прав

Штрафы за мелкое хулиганство могут увеличить, если оно было совершено повторно, а злостных нарушителей, которые привлекаются более двух раз, планируют лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля.
РИА Новости20:23

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия21:05
10

Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых

«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.
Телеканал 360°19:43
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На Сахалине в суд передали уголовное дело санитарки, насмерть обварившей ребенка кипятком

Прокурор за причинение смерти ребенку по неосторожности утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе в центральной части Сахалина.
ТАСС20:22