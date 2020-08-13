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Силуанов заявил о безопасном уровне размера госдолга России

Размер государственного долга России находится на безопасном уровне, оставаясь ниже 20% ВВП, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, российский госдолг находится в числе самых низких в мире.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:54
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Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъвчера в 09:13
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБКвчера в 09:11
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известиявчера в 08:43
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новостивчера в 08:54
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русскомвчера в 08:50
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ruвчера в 08:57
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАССвчера в 08:20

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Ученые из США указали на новую технологию создания детей

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, занимающийся исследованиями в области клеточной биологии, рассказал о технологии искусственного воспроизведения человека, которая может быть создана в ближайшие несколько лет.
Live2412 августа в 14:42
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Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право.
РБК19:15
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Вспышку чумы у животных зафиксировали в Республике Алтай

На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы Еще у одного местного жителя подозревают болезнь С начала 2020 года чумные эпизоотии выявили на пяти участках, но наибольшее беспокойство у специалистов вызывает именно вспышка на плато Укок.
АМИТЕЛ22:00

Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
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Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ruвчера в 09:06
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