Вспышку чумы у животных зафиксировали в Республике Алтай

На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы Еще у одного местного жителя подозревают болезнь С начала 2020 года чумные эпизоотии выявили на пяти участках, но наибольшее беспокойство у специалистов вызывает именно вспышка на плато Укок.