Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.

Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 млрд рублей в день, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью РБК.

Происшествия У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус Врачи не нашли новый тип коронавируса COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализировали второй раз.

Происшествия Мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области Местный житель погиб при падении в шахту лифта в городе Балаково Саратовской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Армия и оружие Самолеты ВКС России в Сирии атаковали турецкую бронетехнику Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подтвердил информацию о том, что самолеты Су-24 авиагруппы ВКС РФ нанесли удары по наступающим формированиям террористов.

Политика NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.

Экономика Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.

Происшествия Суд в Забайкалье отказал замминистру ЖКХ Кузнецову в переводе под домашний арест Суд 21 февраля рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты в интересах Кузнецова на постановление суда первой инстанции, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 10 апреля.

Здоровье Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек "Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $58 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $58,05 за баррель.

Происшествия Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.

Наука Западная диета нарушает функции мозга Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.

Политика МИД РФ отреагировал на обвинения Грузии в причастности к кибератакам Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что она была спланирована ГУ Генштаба ВС РФ, противоречит нормам международного права и является нарушением суверенитета страны.

Политика Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).

Шоу-бизнес Жену Джигана выписали из роддома 18 февраля Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз. У звездной пары родился долгожданный сын, которого назвали Давидом.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.