Министр напомнил, что в среду состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+ по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, договоренностей пока достигнуто не было.

Силуанов заявил о готовности России к возможному снижению цен на нефть

Происшествия Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».

Футбол УЕФА планирует создать летнюю Лигу чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый турнир в формате Лиги чемпионов, который пройдет летом 2021 года, сообщает Daily Mail.

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Экономика Хакасия попросила у Госдумы финансовой помощи Президиум Верховного совета Хакасии обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении республике дополнительной финансовой помощи.

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Космос Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.

Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.

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