Энергетика
ТАСССилуанов заявил о готовности России к возможному снижению цен на нефть
Министр напомнил, что в среду состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+ по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, договоренностей пока достигнуто не было.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Комментарии
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Происшествия
Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети
Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».
Футбол
УЕФА планирует создать летнюю Лигу чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый турнир в формате Лиги чемпионов, который пройдет летом 2021 года, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США
Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в американском минюсте.
Технологии
Какие возможности предоставляет платформа i.moscow для изобретателей, бизнесменов и инвесторов
Десятью основными сервисами на платформе i.moscow могут воспользоваться участники Московского инновационного кластера.
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни
Космос
Выставка «Первые дети на Марсе» открывается в ТРЦ «Саларис»
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Экономика
Хакасия попросила у Госдумы финансовой помощи
Президиум Верховного совета Хакасии обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении республике дополнительной финансовой помощи.
Происшествия
При выбросе метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека
Шахта "Воркутинская", принадлежащая АО "Воркутауголь", введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год.
Биатлон
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов заявил, что в 2019 году темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена и дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год.
Политика
Путин сравнил Касперского и Маска
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Гаджеты
TCL представила первый в мире смартфон с выдвижным дисплеем
Компания TCL представила новый концепт смартфона. Его главной особенностью стал выдвижной дисплей.
Шоу-бизнес
Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами
Политика
Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
Гаджеты
Смартфон Moto G8 Power Lite получит дизайн от базовой версии
Компания Motorola в ближайшее время представит новый смартфон под названием Moto G8 Power Lite.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Происшествия
Два взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алтайском крае
На месте пожара были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок. Отмечается, что погибшая девочка была в гостях у родственников.
Политика
Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции
Запрет на владение иностранной недвижимостью не попал в проект поправок в Конституцию РФ, 6 марта сообщают «Ведомости».
Единоборства
Мейвезер ответил на вызов Хабиба
Музыка
Украинский ведущий призвал отказаться от Евровидения из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Происшествия