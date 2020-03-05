Энергетика
ТАСССилуанов заявил о готовности России к возможному снижению цен на нефть
Министр напомнил, что в среду состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+ по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, договоренностей пока достигнуто не было.
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Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
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Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Общество
В общежитии Петербурга ввели карантин из-за коронавируса у студента
«Фонтанка» сообщила, что заболевший – студент медуниверситета в Санкт-Петербурге, приехавший в Россию по обмену из Италии.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Единоборства
Мейвезер запросил за бой с Хабибом 600 млн долларов
Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что готов сразиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором за 600 млн долларов.
Общество
Россвязь хочет сократить срок переноса номеров для физлиц
Россвязь рассматривает сокращение срока переноса номеров на один-два дня для граждан и на пять-семь дней для юрлиц, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
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В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
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Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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«Атлетик» проиграл «Гранаде» и вышел в финал Кубка Испании
"Атлетик" проиграл "Гранаде" во втором матче полуфинала Кубка Испании, однако вышел в финал турнира.
Политика
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в 2019 году снизилась почти в 50 раз
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2019 году сократилась по сравнению с прошлым годом почти в 50 раз, до 643 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.
Общество
В России могут увеличить больничные пособия по карантину
Законопроект коснется тех граждан, которые вынуждены были направиться в карантин из-за коронавируса.
Политика
ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией
Страны Евросоюза по многим причинам нуждаются в улучшении отношений с Россией и Турцией.
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Армия и оружие
Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35
Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Хоккей
«Капитан Россия» Алексей Яшин назвал три главных победы в своей карьере
Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин назвал три самых запоминающихся победы в своей карьере.
Кино
Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии бэтмобиля
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии бэтмобиля.
Биатлон
Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Биатлон
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.