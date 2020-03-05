Энергетика

ТАССТАСССилуанов заявил о готовности России к возможному снижению цен на нефть

Министр напомнил, что в среду состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+ по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, договоренностей пока достигнуто не было.
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Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть

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ТАСС08:58

Силуанов заявил о готовности России к возможному падению цен на нефть

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Антон Силуанов заявил о готовности России к падению цен на нефть

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Силуанов: Россия готова к падению цен на нефть

News.ru10:35

Россию назвали готовой к падению цен на нефть

Росбалт11:00
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Комментарии

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