Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиСилуанов заявил о новой реальности в экономике

В экономической сфере наступает этап "новой реальности", но руководство РФ к нему готово, заявил в беседе с журналисткой телеканала "Россия-1" Наилёй Аскер-заде Антон Силуанов, работающий в России на должности министра финансов, рассказывает РИА Новости.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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