В экономической сфере наступает этап "новой реальности", но руководство РФ к нему готово, заявил в беседе с журналисткой телеканала "Россия-1" Наилёй Аскер-заде Антон Силуанов, работающий в России на должности министра финансов, рассказывает РИА Новости.

Силуанов заявил о новой реальности в экономике

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