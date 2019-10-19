Энергетика
Газета.RuСилуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае падения цен на нефть у России останутся средства на выполнение обязательств за счет золотых резервов.
Читать в источнике
Оценить127
с чего всё началось
Бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель, и вне зависимости от того, что произойдёт с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, — заверил Силуанов в интервью телеканалу CNBC.News.ruвчера в 20:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Религия
Патриарх Кирилл вручил орден губернатору Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен Ордена Русской Православной Церкви Серафима Саровского Второй степени.
БрянскToday 05:53
Футбол
«Я понимал, если не уеду сейчас, то не уеду никогда». Слуцкий — почему ушел из ЦСКА в 2016 году
Всех денег не заработаешь, они давно не являются мотивацией. Я понимал, если не уеду тогда, то не уеду никогда.
Матч ТВ 13:22
Кино
Коппола раскритиковал фильмы студии Marvel
Американский режиссёр Френсис Форд Коппола раскритиковал фильмы студии Marvel, поддержав мнение своего коллеги Мартина Скорсезе.
RT на русском 10:42
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 18 октября в 14:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
В матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своём поле не сумел победить лидера текущего чемпионата «Ливерпуль».
RT на русском 13:23
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Теннис
Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля
Коммерсантъ 13:12
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Армия и оружие
США продолжат помогать курдам-террористам в Сирии через Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что это якобы делается для дальнейшей борьбы с ИГИЛ (организация запрещена на территории России) на территории Ирака.
ИА REX 13:15
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Политика
Составлен список чиновников ельцинской эпохи, покинувших Россию
Журналисты составили список бывших российских чиновников, занимавших в 1990-х годах государственные должности, которые ныне покинули пределы Российской Федерации.
News.ru 12:56
Политика
Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства
Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
РИА Новости 11:27
Общество
Неизвестные напали на редакцию армянского журнала во Франции
Компьютеры сами по себе особой ценности не представляли, но в них был загружен макет свежего номера журнала, который нужно было отправить в печать сегодня вечером, сообщают сотрудники издания.
Sputnik Армения 12:59
Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru вчера в 08:42
Происшествия
В Иране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
На иранском нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан произошёл крупный пожар. Об этом сообщает издание Shafaq News.
RT на русском 12:49
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Lenta.ru 16 октября в 22:57
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания 10:55
Политика
Лавров рассказал, как ему было стыдно при развале СССР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Россия-1», как ему было стыдно в период развала СССР.
Московский Комсомолец 07:07
Футбол
«Зенит» разгромил «Ростов» благодаря хет-трику Дзюбы
Интерфакс-Спорт вчера в 14:14
Происшествия
Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке
Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
РИА Новости 08:44
Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 18 октября в 20:25
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru вчера в 02:04
Армия и оружие
В России открыли ОКР на создание анаэробного двигателя
В России стартовала новая опытно-конструкторская работа (ОКР) на создание для перспективных неатомных подводных лодок воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ).
Политическая Экспертиза 04:24