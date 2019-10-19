с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае падения цен на нефть у России останутся средства на выполнение обязательств за счет золотых резервов.

Силуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть

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