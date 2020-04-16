Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать243
с чего всё началось

Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
ТАСС13:00

Подробнее о событии

Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

РБК14:02

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Интерфакс13:09

Силуанов рассказал о мерах поддержки гражданам и бизнесу

Известия12:30

Россия направила 2,8% ВВП на сглаживание последствий пандемии

RT на русском12:44

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

РИА Новости12:35

Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

ТАСС13:00

Названа цена спасения экономики России

Lenta.ru13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ru 12:16
15
Экономика

В интернете начался сбор голосов за отставку Сечина

На сайте Change.org появилась петиция и началось голосование с требованием отставки Игоря Сечина с поста главного исполнительного директора компании «Роснефть».
Суть событий 14 апреля в 05:23
192
Общество

Мединский исключен из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
15
Политика

Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Lenta.ru 19:24
13
Общество

В Новосибирской области вводятся дополнительные ограничения

Дополнительные меры безопасности начнут действовать на территории Новосибирска, Новосибирского района, а также муниципальных образований с населением более 23 тысяч человек.
Atas.info вчера в 22:24
73
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
592
Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
77
Происшествия

Что грозит спортсмену, который ответил матами мэру Новокузнецка

Мэр Новокузнецка накануне вечером лично просил горожан не нарушать постановление и оставаться дома.
ВашГород.ру 14:00
Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
47
Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна 17:21
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
518
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
4,3K
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
2,4K
Технологии

Бета-версия Minecraft с поддержкой RTX выйдет на ПК на этой неделе

3DNews 14 апреля в 12:36
11
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
1K
Здоровье

Пик заболеваемости коронавирусом в Амурской области может быть в мае

16 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов провел второй прямой эфир с жителями в Инстаграм.
Телепорт 04:26
6
Общество

Губернатор отвечает на вопросы о коронавирусе и режиме самоизоляции

Удивлен, почему такое внимание было приковано к министру труда и соцзащиты Алтайского края (Наталья Оськина в марте улетела в Таиланд, после чего находилась на самоизоляции).
Бийский рабочий 03:01
35
Общество

28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе

Только 15 случаев завезены из-за границы. 28 человек подхватили вирус уже на территории Иркутской области, еще 4 заразились внутри семьи.
КП - Иркутск 04:42
105
Технологии

Sony ограничит производство PlayStation 5 из-за высокой стоимости

Компания Sony в первый год релиза PlayStation 5 снизит объемы производства игровых консолей.
Вести.Ru 10:52
27
Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
165
Происшествия

Неизвестный «заминировал» самолет из Москвы в Южно-Сахалинск

Спецслужбы завершили проверку самолета, который прилетел сегодня утром из Москвы в аэропорт Южно-Сахалинска.
Русская Планета 20:01
Здоровье

Китайские медэксперты поделились опытом с медиками московской больницы

"16 апреля группа китайских медэкспертов, прибывшая в РФ для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, посетила Городскую клиническую больницу №67, обменялась опытом с главным врачом больницы Андреем Шкодой и специалистами больницы, а также осмотрела лаборатории для выявления коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:27
Экономика

В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб

Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Общество

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
Общество

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
2
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
905
Общество

Летчик Ярошенко уверен, что заражен коронавирусом

Россиянин Константин Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, сообщил через своего адвоката Алексея Тарасова, что заражен коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 19:31
Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
3,6K
Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
5
Гаджеты

Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru вчера в 07:38
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное