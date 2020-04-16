Экономика
REGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.РИА Новости16 апреля в 12:35
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Московский Комсомолец16 апреля в 13:27
Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей
Российская газета16 апреля в 13:03
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