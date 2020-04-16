Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости16 апреля в 12:35

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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей

Московский Комсомолец16 апреля в 13:27

Силуанов: бюджет РФ может недополучить более 1 трлн рублей из-за COVID-19

Газета.Ru16 апреля в 12:48

Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей

Российская газета16 апреля в 13:03

Российские власти увидели риск потерять триллион рублей от налогов и нефти

Lenta.ru16 апреля в 12:59

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Интерфакс16 апреля в 13:09

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

REGNUM16 апреля в 12:42

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

РИА Новости16 апреля в 12:35
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Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
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Культура

В России потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Политическая партия «Коммунисты России» обратится к телеканалу «Россия 1» с требованием прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза».
URA.Ru 16 апреля в 00:18
1,1K
Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
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Общество

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
5
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
986
Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

РИА Новости вчера в 22:40
122
Общество

Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
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Происшествия

В Петербурге автомобиль каршеринга протаранил ограждение набережной

Возле дома номер 98 по набережной Мойки водитель не справился с управлением и автомобиль пробил ограждение у Поцелуева моста.
Российская газета 04:37
1
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Здоровье

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
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Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
20
Общество

Россияне резко устремились в Крым

Россияне массово устремились в Крым — число жителей других регионов, прибывающих на полуостров, за последние сутки резко возросло.
Lenta.ru 04:30
6
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
2K
Здоровье

О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор

Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
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Шоу-бизнес

Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец

В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости вчера в 03:29
25
Политика

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:22
91
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Общество

В Ростовской области зарегистрировали 29 новых больных коронавирусом

За сутки в Ростовской области число больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 29 человек, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:36
17
Общество

Коронавирус нашли у постояльца социального центра в Черняховске

Центр переведён на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар (состояние всех оценивается как удовлетворительное), — отметили в штабе.
Новый Калининград.Ru 04:21
1
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Lenta.ru 16 апреля в 05:25
161
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
372
Происшествия

В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

REGNUM вчера в 07:19
155
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
541
Культура

Фестиваль Comic-Con отменили из-за коронавируса

Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con International в городе Сан-Диего (штат Калифорния) не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса нового типа.
ТАСС вчера в 20:26
2
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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Армия и оружие

Российские корабли провели учение в Черном море

Российские фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели учение по отражению ракетной атаки кораблей противника в Черном море, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 00:55
9
Общество

В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом

В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:33
1
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
2,5K
Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
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