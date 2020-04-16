Финансы
REGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить31
Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета - мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников.
— Антон Силуанов, российский экономистТАСС 12:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Комментарии
Футбол
«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил, что клуб прекращает выступление в первенстве ФНЛ-2019/20 и следующий сезон, вероятно, проведёт в ПФЛ, лиге рангом ниже.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 04:35
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой
Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Космос
Общая теория относительности вновь прошла проверку
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые смогли показать, что звезда, обращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, двигается в точном соответствии с предсказаниями Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Ин-спейс.ру 03:00
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Здоровье
Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
Шоу-бизнес
Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба
Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Экономика
Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Общество
Правительство поручило использовать препарат «Гидроксихлорохин» против коронвируса
Правительство России поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии использовать китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронвируса.
Известия 13:52
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Общество
За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус
По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Здоровье
В Самарской области намерены делать 1800 тестов на коронавирус в день
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что плановый показатель - 1800 исследований в сутки, и на него следует выйти.
SamRU.ru 01:28
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Статистика за первые четыре месяца 2020 года показывала, что чаще всего в России угоняют Kia Rio.
Местное время (г. Пермь) 10:15
Общество
В Тюменском военном училище выявлено 15 носителей коронавируса
Коронавирус выявлен у одного гражданского сотрудника и 14 военнослужащих.
REGNUM 09:27
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11