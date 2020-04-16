Финансы

REGNUMREGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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Антон Силуанов
Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета - мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников.
— Антон Силуанов, российский экономистТАСС 12:33

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