Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Политика Путин поздравил россиян с Пасхой Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам. 2,5K

Музыка Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» в мае Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса. 182

Общество Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране. 272

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 1,1K

Авто Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента. 3

Политика Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период. 1,7K

Шоу-бизнес Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих Лиза и Гарри принесли в дом Примадонны благую весть. 1

Энергетика Потребление бензина в крупных городах России упало на 35–50% «За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30–50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в два раза»,— сказал господин Сорокин на брифинге (цитата по ТАСС). 11

Здоровье Онищенко рассчитал сроки снятия карантина Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно. 66

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 26

Хоккей Панарин рассказал о границах благотворительности Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.

Политика Песков уточнил период принятия решений о дальнейшей борьбе с COVID-19 Решения о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусом будут приняты в ближайшую неделю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Футбол Уткин — о «Зените»: Мне симпатична команда 2008 года Известный шоумен Василий Уткин рассказал, какой состав «Зенита» ему импонирует. Оказалось, что эта та команда, которая выиграла Кубок УЕФА.

Общество В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение. 455

Общество В Ленобласти зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировали еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Шоу-бизнес Возлюбленная Данилы Козловского назвала необычное имя дочери Данила Козловский и Ольга Зуева придумали необычное имя для своей новорожденной дочери — девочку назвали Ода Валентина.