Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей

Московский Комсомолец16 апреля в 13:27

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Интерфакс16 апреля в 13:09

Названа цена спасения экономики России

Lenta.ru16 апреля в 13:22

Бюджет России недополучит из-за коронавируса около 1 трлн рублей в 2020 году

Говорит Москва16 апреля в 12:43

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

REGNUM16 апреля в 12:42

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

РИА Новости16 апреля в 12:35

Силуанов: бюджет РФ может недополучить более 1 трлн рублей из-за COVID-19

Газета.Ru16 апреля в 12:48
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Политика

Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия вчера в 10:45
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Политика

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
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Общество

В России за сутки выявили 6060 зараженных коронавирусом

Сообщается, что почти 85% новых заболевших в Москве оказались младше 65 лет. За сутки в столице выявили 3570 зараженных.
Ivbg.ru 04:48
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Музыка

Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» в мае

Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.
ТАСС 16 апреля в 07:38
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Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Авто

Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis

Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
SpeedMe вчера в 17:38
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Общество

В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки

Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410.
Известия 06:16
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Политика

Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
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Шоу-бизнес

Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих

Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих Лиза и Гарри принесли в дом Примадонны благую весть.
Экспресс газета 04:17
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Энергетика

Потребление бензина в крупных городах России упало на 35–50%

«За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30–50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в два раза»,— сказал господин Сорокин на брифинге (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 16 апреля в 13:42
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают в Сети за сериал «Зулейха открывает глаза»

Известная российская актриса Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», пожаловалась на нападки со стороны зрителей.
iReactor 16 апреля в 09:57
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Религия

В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

OAnews вчера в 06:58
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Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
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Кино

Джеймс Ганн поделился списком фильмов о путешествиях во времени

Piter.tv 06:31
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Хоккей

Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Политика

Песков уточнил период принятия решений о дальнейшей борьбе с COVID-19

Решения о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусом будут приняты в ближайшую неделю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
iReactor 06:44
Футбол

Уткин — о «Зените»: Мне симпатична команда 2008 года

Известный шоумен Василий Уткин рассказал, какой состав «Зенита» ему импонирует. Оказалось, что эта та команда, которая выиграла Кубок УЕФА.
Нева Спорт вчера в 07:47
Здоровье

Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус

Sputnik Южная Осетия вчера в 13:21
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Общество

Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
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Происшествия

В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
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Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
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Общество

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
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Общество

В Ленобласти зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировали еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 04:12
Шоу-бизнес

Возлюбленная Данилы Козловского назвала необычное имя дочери

Данила Козловский и Ольга Зуева придумали необычное имя для своей новорожденной дочери — девочку назвали Ода Валентина.
Экономика сегодня 06:44
Авто

Выяснилось, как менялись цены на Lexus NX за последние два года

Российские эксперты проанализировали, как менялась стоимость премиального паркетника Lexus NX последние несколько лет.
iReactor 06:32
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Общество

В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника

В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
Общество

В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
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Здоровье

Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки

За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 05:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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