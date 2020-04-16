Экономика
REGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить354
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Московский Комсомолец16 апреля в 13:27
Бюджет России недополучит из-за коронавируса около 1 трлн рублей в 2020 году
Говорит Москва16 апреля в 12:43
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:02, Ашберн
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия вчера в 10:45
Политика
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
Общество
В России за сутки выявили 6060 зараженных коронавирусом
Сообщается, что почти 85% новых заболевших в Москве оказались младше 65 лет. За сутки в столице выявили 3570 зараженных.
Ivbg.ru 04:48
Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» в мае
Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.
ТАСС 16 апреля в 07:38
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Авто
Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis
Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
SpeedMe вчера в 17:38
Общество
В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки
Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410.
Известия 06:16
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих
Пугачева в пижаме поздравила с Пасхой православных верующих Лиза и Гарри принесли в дом Примадонны благую весть.
Экспресс газета 04:17
Энергетика
Потребление бензина в крупных городах России упало на 35–50%
«За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30–50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в два раза»,— сказал господин Сорокин на брифинге (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 16 апреля в 13:42
Кино
Чулпан Хаматову проклинают в Сети за сериал «Зулейха открывает глаза»
Известная российская актриса Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», пожаловалась на нападки со стороны зрителей.
iReactor 16 апреля в 09:57
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews вчера в 06:58
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Политика
Песков уточнил период принятия решений о дальнейшей борьбе с COVID-19
Решения о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусом будут приняты в ближайшую неделю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
iReactor 06:44
Футбол
Уткин — о «Зените»: Мне симпатична команда 2008 года
Известный шоумен Василий Уткин рассказал, какой состав «Зенита» ему импонирует. Оказалось, что эта та команда, которая выиграла Кубок УЕФА.
Нева Спорт вчера в 07:47
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Sputnik Южная Осетия вчера в 13:21
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Общество
В Ленобласти зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировали еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 04:12
Шоу-бизнес
Возлюбленная Данилы Козловского назвала необычное имя дочери
Данила Козловский и Ольга Зуева придумали необычное имя для своей новорожденной дочери — девочку назвали Ода Валентина.
Экономика сегодня 06:44
Авто
Выяснилось, как менялись цены на Lexus NX за последние два года
Российские эксперты проанализировали, как менялась стоимость премиального паркетника Lexus NX последние несколько лет.
iReactor 06:32
Общество
В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
Общество
В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы
Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
Здоровье
Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки
За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 05:04