Общий объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер деятельности российской экономики оценивается в размере более 6,5% ВВП.

с чего всё началось

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

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