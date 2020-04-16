Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

Общий объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер деятельности российской экономики оценивается в размере более 6,5% ВВП.
ТАСС13:00

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Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

РБК14:02

Силуанов рассказал о мерах поддержки гражданам и бизнесу

Известия12:30

Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

ТАСС13:00

Россия направила 2,8% ВВП на сглаживание последствий пандемии

RT на русском12:44

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

РИА Новости12:35

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Интерфакс13:09

Названа цена спасения экономики России

Lenta.ru13:22
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Общество

Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек

В общежитии мигранты не будут соблюдать изоляцию, считает он.
РБК 12:38
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Шоу-бизнес

Мария Машкова призналась, что гордится участием своей матери в сериале «Зулейха открывает глаза»

Мария Машкова рассказала, что гордится своей матерью, которая снялась в сериале «Зулейха открывает глаза»
Вокруг ТВ 05:30
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Политика

Кремль принял решение перенести парад Победы 9 мая

В Кремле приняли решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Mockva.ru вчера в 13:19
1,8K
Политика

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
7
Шоу-бизнес

Актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь

Bimru.ru 10:55
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Футбол

Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Футбол

«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ

Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги «Текстильщик» Юрий Ермаков сообщил, что команда из Иваново продолжит борьбу в первенстве.
News.ru 03:51
Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ru 12:16
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Армия и оружие

Война: Красная армия штурмует Зееловские высоты на пути к Берлину

Хроника 1941 − 1945 гг. Война Иван Шилов © ИА REGNUM 17 апреля 17 апреля 1942 года части 33-й армии Западного фронта, окружённые западнее Вязьмы, понесли большие потери и были вынуждены прекратить организованное сопротивление, перейдя к отдельным сражениям на обширной территории при поддержке партизан, кавалерийского и воздушно-десантного корпусов.
REGNUM 17:01
Общество

Власти Москвы сообщили о частом несоблюдении режима самоизоляции

Ситуация с соблюдением в Москве режима самоизоляции пока не улучшается, горожане продолжают гулять сами и с детьми, заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 09:11
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
2,5K
Общество

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55
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Общество

Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
Общество

Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели

В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача.
Lenta.ru 11:04
714
Общество

Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии

В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
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Здоровье

Компании в Якутии будут обязаны сообщать о вахтовиках за пять дней до их приезда в регион

Компании в Якутии будут обязаны предоставлять информацию о вахтовиках за пять дней до их прибытия на территорию региона.
ТАСС 09:59
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
298
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Армия и оружие

США назвали преимущества российской торпеды «Физик»

NewInform 01:46
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Культура

Режиссёр сериала «Зулейха открывает глаза» отреагировал на проклятия

News.ru 13:24
Здоровье

В Приморье назвали три очага заражения коронавирусом

Владивосток, 16 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Очагами заражения коронавирусом в Приморском каре стали Михайловский район, село Подъяпольское и случаи в больницах.
REGNUM 01:14
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Политика

Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
1K
Энергетика

Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 07:48
4
Общество

Власти Болгарии закрывают Софию для въезда и выезда автотранспорта

Власти Болгарии закрывают столицу страны Софию для въезда и выезда автомобильного транспорта, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 17:45
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
1,7K
Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
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Игры

В мае на мобильных устройствах выйдет Atom RPG

Релиз Atom RPG на устройствах под управлением iOS и Android состоится в мае.
CyberSport.ru вчера в 03:35
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Космос

«Роскосмос» направит 6 млрд рублей на создание ракетного двигателя на жидком кислороде

Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем, составляет 6 млрд 299 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета.
Строительство.RU 09:42
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Политика

Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка

38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru 09:14
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