Экономика
REGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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Общий объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер деятельности российской экономики оценивается в размере более 6,5% ВВП.ТАСС13:00
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Общество
Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек
В общежитии мигранты не будут соблюдать изоляцию, считает он.
РБК 12:38
Шоу-бизнес
Мария Машкова призналась, что гордится участием своей матери в сериале «Зулейха открывает глаза»
Мария Машкова рассказала, что гордится своей матерью, которая снялась в сериале «Зулейха открывает глаза»
Вокруг ТВ 05:30
Политика
Кремль принял решение перенести парад Победы 9 мая
В Кремле приняли решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Mockva.ru вчера в 13:19
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Шоу-бизнес
Актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
Bimru.ru 10:55
Футбол
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Футбол
«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ
Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги «Текстильщик» Юрий Ермаков сообщил, что команда из Иваново продолжит борьбу в первенстве.
News.ru 03:51
Армия и оружие
Война: Красная армия штурмует Зееловские высоты на пути к Берлину
Хроника 1941 − 1945 гг. Война Иван Шилов © ИА REGNUM 17 апреля 17 апреля 1942 года части 33-й армии Западного фронта, окружённые западнее Вязьмы, понесли большие потери и были вынуждены прекратить организованное сопротивление, перейдя к отдельным сражениям на обширной территории при поддержке партизан, кавалерийского и воздушно-десантного корпусов.
REGNUM 17:01
Общество
Власти Москвы сообщили о частом несоблюдении режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением в Москве режима самоизоляции пока не улучшается, горожане продолжают гулять сами и с детьми, заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 09:11
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55
Общество
Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом
Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
Общество
Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели
В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача.
Lenta.ru 11:04
Общество
Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии
В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
Здоровье
Компании в Якутии будут обязаны сообщать о вахтовиках за пять дней до их приезда в регион
Компании в Якутии будут обязаны предоставлять информацию о вахтовиках за пять дней до их прибытия на территорию региона.
ТАСС 09:59
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Здоровье
В Приморье назвали три очага заражения коронавирусом
Владивосток, 16 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Очагами заражения коронавирусом в Приморском каре стали Михайловский район, село Подъяпольское и случаи в больницах.
REGNUM 01:14
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Энергетика
Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 07:48
Общество
Власти Болгарии закрывают Софию для въезда и выезда автотранспорта
Власти Болгарии закрывают столицу страны Софию для въезда и выезда автомобильного транспорта, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 17:45
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Игры
В мае на мобильных устройствах выйдет Atom RPG
Релиз Atom RPG на устройствах под управлением iOS и Android состоится в мае.
CyberSport.ru вчера в 03:35
Космос
«Роскосмос» направит 6 млрд рублей на создание ракетного двигателя на жидком кислороде
Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем, составляет 6 млрд 299 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета.
Строительство.RU 09:42
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка
38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru 09:14