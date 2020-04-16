Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

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Силуанов рассказал о мерах поддержки гражданам и бизнесу

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Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Интерфакс13:09
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Экономика

Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой

Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
Вести.Ru 02:14
9
Шоу-бизнес

Принца Гарри и Меган Маркл защитила родственница из королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов семьи королевы с 1 апреля 2020 года.
News.ru вчера в 14:31
1
Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна 17:21
Общество

Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист

Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
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Наука

В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо

Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
9
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
1,1K
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
2,3K
Политика

Трамп объявил о постепенной отмене санитарных ограничений в США

Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета 19:03
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
228
Общество

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
1
Технологии

Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками

Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
4
Общество

Мединского исключили из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
Коммерсантъ 15:37
1
Экономика

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед совещанием с правительством объявил о новых мерах по поддержке бизнеса, экономики, занятости в условиях эпидемии коронавируса.
Finam.Ru вчера в 09:24
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Здоровье

В Приморье оборудуют 400 дополнительных коек для больных коронавирусом

Поставки необходимого оборудования начнутся уже в пятницу, 17 апреля, которое будет размещено в больнице №4 и дополнительно создадут 400 коек.
Владивосток-Новости 02:02
31
Общество

Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями

Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
11
Общество

Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии

В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
56
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.
РБК 16:21
46
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
424
Общество

Губернатор: глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку

Глава Пятигорска Андрей Скрипник в четверг написал заявление об отставке.
ТАСС 13:22
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Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета вчера в 09:05
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Авто

Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге

Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM вчера в 06:45
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Хоккей

«Спартак» продлил контракт с вратарем Беспаловым

Московский "Спартак" продлил контракт с голкипером Никитой Беспаловым, сообщается на сайте столичного клуба КХЛ.
РИА Новости 09:03
Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
31
Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира

Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
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Происшествия

В Южно-Сахалинске снова «заминировали» борт из Москвы

Звонки неизвестных с сообщениями о минировании бортов, вылетающих по всем направлениям из столичного аэропорта Шереметьево, в последнее время превратились в какую-то традицию — например, 8 апреля злоумышленники сообщили о бомбах, заложенных вообще во всех лайнерах, находившихся в этой воздушной гавани Москвы.
Сахалин.Инфо 19:08
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
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Здоровье

Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
Южный Федеральный 13:27
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Происшествия

В СБУ заявили о задержании еще одного российского шпиона

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу России по делу генерал-майора Валерия Шайтанова.
Lenta.ru 10:21
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