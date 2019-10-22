Экономика

Мойка78Мойка78Силуанов заявил о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Глава ведомства уточнил, что рост инфляции, согласно прогнозам на следующий год, закрепится на уровне от 3% до 4%. Министр подчеркнул, что в течение последних шести лет в бюджетной сфере произошел существенный скачок роста заработных плат.
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