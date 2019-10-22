Экономика

Мойка78Мойка78Силуанов заявил о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Глава ведомства уточнил, что рост инфляции, согласно прогнозам на следующий год, закрепится на уровне от 3% до 4%. Министр подчеркнул, что в течение последних шести лет в бюджетной сфере произошел существенный скачок роста заработных плат.
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Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАССвчера в 14:28

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14

Силуанов рассказал об инфляции до 2022 года

Телеканал 360°вчера в 18:17

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
Российская газета 13:30
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Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначен заместителем министра промышленности и торговли.
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Вечерняя Москва 15:30
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Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
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ТАСС 14:50
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Политика

Медведев ответил американскому министру

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:51
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Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот после родов

Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
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Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
Космос

Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона

Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона.
МИР 24 вчера в 04:47
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Происшествия

В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Общество

Суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Окружной суд Амстердама заблокировал 100% акций компании "Южного потока", дочерней компании "Газпрома", которая занимается строительством "Турецкого потока".
Газета.Ru 09:49
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Фигурное катание

Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada

На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Нева Спорт вчера в 19:07
Политика

Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

Коммерсантъ 11:07
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Общество

Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp

Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Lenta.ru 15:28
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Альбу» в баскетбольной Евролиге

Вести.Ru 16:01
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Армия и оружие

США и курды из SDF продолжают оккупацию Сирии и кражу нефти

Военный эксперт Александр Перенджиев уверен: США и курдские боевики наконец признали, что являются оккупантами на Ближнем Востоке.
ФАН 15:32
Армия и оружие

Ловушка для ВСУ: каратели подорвались при проникновении на позиции защитников Донбасса

ВСУ понесли санитарные потери на Донбассе.
Rusvesna.su 15:42
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Общество

Роскомнадзор: эксперты призвали запретить творчество Егора Крида

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Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
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Гаджеты

Apple сократит объёмы выпуска iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Объёмы продаж младшей модели составили уже 12 млн экземпляров, что на 15% превышает результат iPhone XR.
Astera 09:48
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