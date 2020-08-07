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Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

В мае агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году. В январе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.В источнике
С чего всё началось
«Кредитный рейтинг России на уровне BBB отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом, а также, одновременно, низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами»,— говорится в сообщении
 международного агентства.
Коммерсантъ17:43
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RT на русском

Силуанов прокомментировал рейтинг России в исследовании Fitch

RT на русском19:32
Комсомольская правда

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Комсомольская правдавчера в 16:35
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Fitch подтвердило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

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Агентство Fitch подтвердило стабильный экономический рейтинг России

Вести.Ruвчера в 16:48
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Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

РБК19:02
Интерфакс

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфаксвчера в 16:07
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

ТАССвчера в 16:31

Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.
Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена
Аргументы и Факты19:56
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