Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов заявил о способности России перенести падение цен на нефть

Россия может выстоять перед резким падением цен на нефть с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
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