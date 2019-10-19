с чего всё началось

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам. Об этом он заявил в разговоре с CNBC.

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Космос Впервые в истории две женщины одновременно вышли в открытый космос Астронавты из США Кристина Кук и Джессика Меир 18 октября вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.

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Технологии Ватикан выпустил «умные» четки для молитв Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.

Культура Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.

Происшествия Стала известна возможная причина прорыва дамбы в Красноярском крае Причиной прорыва дамбы в Красноярском крае мог стать сильный износ конструкций.

Армия и оружие В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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Армия и оружие Американцы бросили свою военную базу в Сирии Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.

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Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Происшествия В Турции погибла девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.

Происшествия Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".

Шоу-бизнес Алла Пугачева анонсировала посвященный ее юбилейному концерту фильм Алла Пугачева поделилась с поклонниками в Instagram новым снимком, посредством которого анонсировала показ в кинотеатрах России уникального фильма.

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Политика В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.

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Армия и оружие Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.

Происшествия Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.

Происшествия Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.