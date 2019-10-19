Энергетика
РБКСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам. Об этом он заявил в разговоре с CNBC.
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с чего всё началось
Бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель, и вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, — заверил Силуанов в интервью телеканалу CNBC.News.ru20:47
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Энергетика
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RT на русском вчера в 10:37
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Газета.Ru 08:53
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Происшествия
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РИА Новости 03:59
Наука
Муравьи Сахары оказались быстрее гепардов
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Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
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SpeedMe вчера в 04:19
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Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 вчера в 12:36
Футбол
Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
Газета.Ru 11:46
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
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REGNUM вчера в 19:11
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Общество
Что категорически нельзя делать 20 октября в день Сергея Зимнего
Чем не стоит заниматься в этот праздник, читайте в нашем материале. 20 октября православные христиане празднуют день мученика Сергия.
Московский Комсомолец 22:31
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
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«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Григоряна
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В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК вчера в 06:45
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Хоккей
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"Колорадо Эвеланш" с крупным счетом обыграло "Тампу-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Газета.Ru 22:15
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Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Киев направил Москве ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс гуманитарного конвоя МЧС России с партией помощи для населения региона.
Комсомольская правда вчера в 13:53
Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.
Газета.Ru 06:47
Общество
В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.
ТАСС 20:05
Гаджеты
Названа себестоимость нового iPhone 11
Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.
iReactor 17 октября в 05:00