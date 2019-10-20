Энергетика
РБКСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам. Об этом он заявил в разговоре с CNBC.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна вчера в 10:52
Происшествия
Семеро из 13 пропавших без вести при прорыве дамбы найдены живыми
Спасатели в субботу днем нашли живыми семерых из 13 пропавших без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае.
Аргументы недели вчера в 09:17
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Общество
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
Граждане России предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше срока в случае отсутствия трудоустройства.
ТК Звезда 01:20
Культура
Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»
Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Piter.tv 18 октября в 08:49
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта
Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
РИА Новости 01:25
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Политика
Трамп обозвал Клинтон и признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
МИР 24 18 октября в 21:06
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС России обвиняют в мошенничестве
Ряд СМИ сообщили о том, что заместителю начальника генерального штаба ВС России Халилу Арсланову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
RuNews24.ru 17 октября в 17:17
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Гаджеты
Xiaomi представила новый доступный робот-пылесос
Сегодня Xiaomi представила доступный вариант робота-пылесоса — Mijia Sweeping Robot 1C.
Srnsk вчера в 13:48
Футбол
Карпин сравнил матч против «Зенита» с избиением младенца
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с "Зенитом" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 15:46
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° 18 октября в 14:33
Политика
Кондратьев прокомментировал идею Киева о «возвращении» Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал заявление Киева о «возвращении» Кубани в состав Украины.
СочиСтрим 18 октября в 04:31
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 18 октября в 06:34
Происшествия
В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости вчера в 17:35
Армия и оружие
Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
Life.ru вчера в 18:35
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейского в московском метро
Lenta.ru вчера в 13:40
Происшествия
Макгрегора обвинили в изнасиловании
Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Газета.Ru вчера в 23:06
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском вчера в 17:31
Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.
Газета.Ru вчера в 06:47
Происшествия
В Берлине загорелся поезд с футбольными фанатами
В Берлине загорелся поезд с футбольными фанатами. Об этом в своем Twitter 19 октября сообщила городская пожарная служба.
Известия вчера в 19:36
Гаджеты
Apple планирует выпустить новые беспроводные наушники в конце октября
Компания Apple планирует выпустить беспроводные наушники AirPods Pro в конце октября.
Москва 24 18 октября в 06:50
Политика
Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца января 2020 года
Премьер Великобритании Борис Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года, говорится в письме главы кабинета министров главе Евросовета Дональду Туску.
РИА Новости вчера в 17:53