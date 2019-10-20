Энергетика
РБКСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам. Об этом он заявил в разговоре с CNBC.
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Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня вчера в 13:49
Политика
Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой
Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до телеведущей Ольги Скабеевой.
Взгляд.ру 18 октября в 09:35
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 18 октября в 05:48
Общество
Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.
Комсомольская правда вчера в 01:28
Технологии
В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков
В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ вчера в 13:38
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Армия и оружие
Пентагон: прекращение огня на северо-востоке Сирии в целом соблюдается
По словам главы Пентагона Марк Эспер, в целом в северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики удается соблюдать режим тишины.
Московский Комсомолец вчера в 23:54
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 18 октября в 13:50
Шоу-бизнес
Лобода показала новое фото с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
РЕН ТВ 18 октября в 04:09
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru вчера в 02:04
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 18 октября в 04:51
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости вчера в 09:00
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
РИА Новости вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты 18 октября в 12:53
Политика
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Политика
Президент Сербии Вучич анонсировал встречу с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Коммерсантъ вчера в 21:07
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 18 октября в 06:25
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15
Футбол
«Локомотив» перед матчем с «Ювентусом» обыграл «Ахмат»
Vprognoze.ru 18 октября в 16:58
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru вчера в 10:35
Единоборства
Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою Fight Nights
Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Взгляд.ру 18 октября в 10:46
Происшествия
Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о прорыве дамбы золотодобывающей артели у села Щетинкино.
Вести.Ru вчера в 05:56
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57