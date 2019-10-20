Энергетика
РБКСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам. Об этом он заявил в разговоре с CNBC.
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Происшествия
Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек
Эхо Москвы вчера в 16:01
Здоровье
Врач рассказала о простых способах резко «похорошеть»
По словам диетолога Елены Раликовой, вывести лишнюю жидкость из организма помогут разгрузочные дни.
Российская газета 01:15
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Газета.Ru вчера в 23:06
Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК 18 октября в 06:45
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента проголосовала за поправку депутата Оливера Летвина, согласно которой Brexit будет отсрочен даже если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
Новая газета вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Волочкова надела платье не по размеру с глубоким декольте
Платье оказалось большим, а вырез слишком глубоким.
Kleo.ru 18 октября в 05:10
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей
РИА Новости 18 октября в 11:25
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Аналитики Sberbank CIB сообщают, что один житель России потребляет 280 яиц в год при норме 260 яиц.
Sfera.fm 18 октября в 04:03
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Гаджеты
Представлен первый смартфон на Snapdragon 865
Игромания.ру вчера в 12:00
Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Российская газета вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Екатерина Гордон попала в серьезную аварию накануне дня рождения
Телеведущая Екатерина Гордон, которой сегодня исполнилось 39 лет, накануне своего дня рождения попала в автомобильную аварию.
ТК Звезда вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 18 октября в 06:34
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском вчера в 17:31
Финансы
Курс доллара вырос в начале торгов 16 октября
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, 17 октября, вырос на 2 копейки — до 64,1 рубля.
iReactor 17 октября в 03:19
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Армия и оружие
Армия Сирия вошла на базу спецназа США во дворце Ялда
Rusvesna.su 00:30
Политика
Трамп признался в симпатии к россиянам
Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес ряда политиков заявил, что та сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам.
РИА Новости 01:16
Единоборства
Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter
Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.
iReactor вчера в 18:20
Экономика
МВФ откладывает пересмотр страновых квот
Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
ТАСС 18 октября в 18:04
Гаджеты
LG начинает продажи игрового IPS-монитора LG Ultra Gear 27GL850 с откликом в 1 миллисекунду
27-дюймовый монитор UltraGearTM c технологией NVIDIA® G-SYNC2 поддерживает HDR10.
Android-robot.com 17 октября в 15:17
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК вчера в 05:45
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Московский Комсомолец вчера в 08:47
Общество
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM 17 октября в 22:51
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57