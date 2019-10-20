Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам. Об этом он заявил в разговоре с CNBC.

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

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