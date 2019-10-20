Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов заявил о способности России перенести падение цен на нефть

Россия может выстоять перед резким падением цен на нефть с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Силуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть

Известиявчера в 23:44

Силуанов заявил о способности России перенести падение цен на нефть

РИА Новостивчера в 20:20

Силуанов дал прогноз по экономике России в случае падения цен на нефть

RT на русскомвчера в 22:50

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

РБКвчера в 21:58

Силуанов объяснил, что спасет Россию при резком падении цен на нефть

URA.Ruвчера в 21:22

Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Вести.Ruвчера в 21:19

Силуанов рассказал о подушке безопасности при падении цен на нефть

Российская газетавчера в 22:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:16, Ашберн
Футбол

Ярославский «Шинник» крупно обыграл воронежский «Факел»

Городские новости (г. Ярославль) вчера в 12:20
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Футбол

Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Metaratings вчера в 14:59
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
Здоровье

Минздрав: в России выросла средняя продолжительность жизни

По данным Минздрава, теперь средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,6 года.
Накануне.Ru 16 октября в 17:18
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд

После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском вчера в 17:31
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Фигурное катание

Оценки за ритм-танец на этапе Гран-при в США были пересчитаны

Матч ТВ вчера в 06:05
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о переброске около 1000 военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.
RT на русском вчера в 23:30
Общество

Скончался вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший подъемом «Курска»

В Петербурге скончался командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, затем — замкомандующего флотом и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всем экипажем погибла подводная лодка К-141 «Курск» вице-адмирал Михаил Моцак.
Мойка78 вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец вчера в 09:09
Политика

Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
Общество

В РПЦ назвали альтернативу смертной казни

Введение смертной казни не остановит преступников, считает глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
Lenta.ru вчера в 18:27
Происшествия

Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность

В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
REGNUM вчера в 23:59
Общество

В столице Чили ввели комендантский час на фоне протестов

РБК вчера в 21:11
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Авто

Audi представил в России новое поколение кроссовера Q3

Немецкий автопроизводитель Audi представил на российском рынке кроссовер Q3 второго поколения.
Известия 18 октября в 09:08
Армия и оружие

Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Известия вчера в 17:47
Политика

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru вчера в 08:42
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Политика

Россия выдаст Сербии многомиллионный кредит

Россия выдаст Сербии кредит на сумму 172,5 миллиона евро.
Росбалт вчера в 16:46
Авто

Легендарный Mitsubishi Pajero покинет Россию

Полноразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero, флагман модельного ряда японской компании уйдет с российского рынка, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки.
Пятый канал 17 октября в 11:09
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 18 октября в 06:16
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами

Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня вчера в 13:49
Футбол

Футболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»

iReactor вчера в 11:07
Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой

Матч ТВ вчера в 08:42
Футбол

«Челси» интересуется полузащитником сборной Украины Малиновским

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонского «Челси», сообщает Sport Arena.
Sport24.ru 18 октября в 10:52
Политика

На Украине суд арестовал соратника Порошенко Олега Гладковского

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) вынес решение об аресте бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского - соратника экс-президента Украины Петра Порошенко.
Аргументы и Факты вчера в 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное