с чего всё началось

Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

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Музыка Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.

Шоу-бизнес Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.

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Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Общество Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.

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