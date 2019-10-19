Энергетика
Газета.RuСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.
Читать в источнике
Оценить128
с чего всё началось
Бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель, и вне зависимости от того, что произойдёт с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, — заверил Силуанов в интервью телеканалу CNBC.News.ruвчера в 20:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Политика
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии.
Lenta.ru 15:44
Политика
Путин пообещал странам Африки помощь в борьбе с террористами
Россия готова помогать странам Африки справиться с террористами, заявил президент Владимир Путин.
Росбалт 19:20
Теннис
Теннисист Андрей Рублев победил в «Кубке Кремля»
Адриан Маннарино терпит поражение в финале Кубка Кремля второй год подряд. А для Андрея Рублева сегодня двойной праздник.
Телеканал 360° 13:55
Происшествия
В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае
Росприроднадзор с 23 октября проверит все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае.
Lenta.ru 14:46
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 18 октября в 03:10
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
Российская газета 18:41
Футбол
Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»
Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков принёс извинения за своё поведение в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
RT на русском 08:42
Авто
В Китае из RAV4 сделали Toyota Wildlander
Моторы Toyota Wildlander получил от оригинального RAV4, который в китае делает СП FAW-Toyota.
За рулем Кубань 09:20
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета 14:49
Общество
Ягудин заявил, что Тотьмянина не больна раком
Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки — 2006 Татьяны Тотьмяниной, заявил, что его жена не больна раком.
RT на русском 18:43
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Политика
Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине.
Life.ru 07:28
Космос
Ученые: В 2031 году женщины смогут родить ребёнка в космосе
Ученые из Нидерландов сообщили, что к 2031 году женщины получат возможность родить ребёнка в космосе.
OAnews 00:42
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд 18 октября в 11:58
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Происшествия
День траура по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае
Днем траура по погибшим при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе объявили 21 октября в Красноярском крае.
Телеканал 360° вчера в 08:03
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 18 октября в 10:01
Кино
Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»
Ариг Ус 17 октября в 23:56
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Naked Science вчера в 06:15
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru вчера в 02:04
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru 04:29