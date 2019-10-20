Энергетика
Газета.RuСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.
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Три подконтрольные Киеву города Луганской области остались без воды
В результате без воды остались город Лисичанск (южная и центральная части), Приволье и Новодружеск. Пострадали почти 80 тысяч человек.
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Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
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При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале «ВТБ Кубка Кремля»
В первой партии хозяйка корта оказалась сильнее: у Анастасии шла подача, и она уверенно завершила дебютый сет в свою пользу, 6:3. На затем игра перевернулась.
Газета Metro 10:13
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
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Никита Михалков представляет в Пензе спектакль «Метаморфозы V»
Пенза-Пресс вчера в 10:55
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца
Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 18 октября в 05:38
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Политика
Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто
Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
RT на русском 09:48
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
Космос
На Марсе когда-то были соленые озера
Исследователи из Техасского университета (США) обнаружили, что климат на Марсе менялся с влажного на сухой – и в результате этих изменений образовались, а затем исчезли соленые озера.
Научная Россия 03:21
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Наука
Умение стоять в очереди впервые сформировалось у трилобитов
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Экономика
Банки России могут начать оказывать госуслуги с 2020 года
С 2020 года шесть российских банков начнут предоставлять гражданам госуслуги.
ТК Звезда 16 октября в 23:28
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Двумя неделями раньше Лавров заявил, что Москва будет способствовать нормализации отношений между Россией и Америкой - хотя бы в контексте взаимодействия между дипломатами стран.
Газета.Ru 10:47
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 18 октября в 11:37
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru 03:57
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
РИА Новости 09:05
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru 18 октября в 18:59