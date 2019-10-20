Энергетика
Газета.RuСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.
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Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Футбол
Экспресс на теннис от 17.10.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Все про Спорт ру 16 октября в 17:26
Происшествия
СК назвал причину прорыва дамбы в Красноярском крае
Следственный комитет назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:35
Общество
Суд вынес приговор Наталье Бочкаревой
Актрису лишили водительских прав и назначили ей штраф Суд вынес приговор за отказ от медосвидетельствования звезде сериала "Счастливы вместе" Наталье Бочкаревой, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ вчера в 12:16
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Кино
На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»
Российская газета 17 октября в 14:45
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 18 октября в 04:18
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Происшествия
В Свердловской области в результате ДТП погибли две девушки
В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
REGNUM 02:46
Единоборства
Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Культуромания 17 октября в 15:47
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru вчера в 10:35
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Футбол
Дзюба не дотянул до рекорда «Зенита»
iReactor 04:01
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Кино
Тарантино отказался перемонтировать свой фильм для Китая
Известия вчера в 12:44
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
МИР 24 18 октября в 21:06
Космос
Роскосмос адаптирует космический корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Роскосмос продолжит адаптировать разрабатываемый пилотируемый корабль «Орел» к пуску на ракете-носителе «Союз-5», несмотря на перспективу его пересадки на ракету «Ангара-А5П».
ФАН вчера в 21:17
Армия и оружие
Киев оборудует позиции в районе участка отвода сил, заявили в ЛНР
"Несмотря на относительное затишье на линии соприкосновения, противник продолжает фортификационное оборудование позиций и наращивание сил и средств в районе участка разведения Золотое", - заявил Филипоненко.
РИА Новости 17 октября в 07:33
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Общество
Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше
Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.
Известия вчера в 22:53
Гаджеты
Китайский бенчмарк назвал самые быстрые смартфоны
Рейтинг самых быстрых в работе смартфонов был представлен китайским бенчмарком Master Lu.
iReactor 00:09
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Спорт-Экспресс 03:34
Теннис
Рублёв обыграл Чилича и вышел в финал Кубка Кремля
В финале турнира российский теннисист сыграет против француза Адриана Маннарино, который вышел в финал Кубка Кремля второй год подряд.
RT на русском вчера в 15:04