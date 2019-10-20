Энергетика
Газета.RuСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.
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Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня вчера в 00:39
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru 03:57
Космос
SpaceX подал запрос на запуск еще 30 000 спутников для Starlink
До настоящего времени долгосрочной целью SpaceX было создание созвездия из 12 000 спутников на высотах в диапазоне от 328 км до 580 км. Но, согласно недавним заявкам в Международный союз электросвязи (МСЭ), SpaceX намеревается отправить дополнительные 30 000 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту (LEO) в ближайшие годы.
AstroNews.ru 17 октября в 07:47
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Происшествия
Найден один из пропавших без вести при прорыве дамбы в Сибири
Найден живым мужчина, значившийся в списке из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
Lenta.ru 06:08
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия вчера в 09:55
Здоровье
Малышева назвала неэффективные при простуде лекарства
Известный врач и телеведущая Елена Малышева перечислила, какие популярные при лечении простуды препараты совсем неэффективны.
Волгоградская правда 18 октября в 22:12
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной за защиту курдов-террористов
Политическая Экспертиза 04:29
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Космос
На Марсе когда-то были соленые озера
Исследователи из Техасского университета (США) обнаружили, что климат на Марсе менялся с влажного на сухой – и в результате этих изменений образовались, а затем исчезли соленые озера.
Научная Россия 03:21
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Культура
Южноуралец поразил жюри шоу «Танцы» и прошел кастинг
Алексей Акулов подготовил весьма оригинальное выступление для популярного шоу «Танцы» – он двигался на сцене под звуки, которые сам же и издавал.
LentaChel.ru 05:22
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 18 октября в 04:50
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 18 октября в 03:00
Политика
СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Радио Sputnik 18 октября в 15:19
Гаджеты
Камера разрешением 108 Мп и цена в 365 долларов. Xiaomi CC9 Pro станет очередным хитом компании
Известный инсайдер Sudhanshu Ambhore опубликовал в Twitter характеристики некоего смартфона, предложив пользователям угадать, что это будет за аппарат.
iXBT.com 05:14
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Политика
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Футбол
Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
Газета.Ru вчера в 11:46
Происшествия
В Казани машина ДПС перевернулась во время погони
В Казани на перекрёстке улиц Патриса Лумумбы и Гвардейской автомобиль ДПС во время погони за нарушителем столкнулся с Hyundai Solaris.
Life.ru 05:26
Политика
Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров
Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Телеканал 360° вчера в 19:42
Футбол
Сульшер: «МЮ станет чемпионом раньше, чем через 30 лет»
Сульшер не сомневается, что это произойдет раньше, чем через 30 лет.
ProstoProSport 03:24
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru вчера в 10:35
Футбол
Футболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес
Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.
RT на русском 04:35
Происшествия
Конор МакГрегор снова фигурирует в деле об изнасиловании
FightTime.ru вчера в 10:24