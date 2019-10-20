Энергетика

Газета.RuГазета.RuСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.
Читать в источнике
Комментировать342

Подробнее о событии

Главные новости к утру 20 октября

Коммерсантъ00:00

Силуанов заявил, что в России приняли меры для уменьшения ущерба от падения цен на нефть

ТАСС00:10

Силуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть

Известиявчера в 23:44

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Газета.Ru03:28

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

РБКвчера в 21:58

Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Вести.Ruвчера в 21:19

Силуанов заявил о способности России справиться с падением цен на нефть

РИА Новостивчера в 20:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

Газета.Ru 01:29
Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня вчера в 00:39
Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru 03:57
Космос

SpaceX подал запрос на запуск еще 30 000 спутников для Starlink

До настоящего времени долгосрочной целью SpaceX было создание созвездия из 12 000 спутников на высотах в диапазоне от 328 км до 580 км. Но, согласно недавним заявкам в Международный союз электросвязи (МСЭ), SpaceX намеревается отправить дополнительные 30 000 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту (LEO) в ближайшие годы.
AstroNews.ru 17 октября в 07:47
Общество

В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Происшествия

Найден один из пропавших без вести при прорыве дамбы в Сибири

Найден живым мужчина, значившийся в списке из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
Lenta.ru 06:08
Авто

Появились первые изображения нового Hyundai Tucson

Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Фигурное катание

Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия вчера в 09:55
Здоровье

Малышева назвала неэффективные при простуде лекарства

Известный врач и телеведущая Елена Малышева перечислила, какие популярные при лечении простуды препараты совсем неэффективны.
Волгоградская правда 18 октября в 22:12
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной за защиту курдов-террористов

Политическая Экспертиза 04:29
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Общество

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Космос

На Марсе когда-то были соленые озера

Исследователи из Техасского университета (США) обнаружили, что климат на Марсе менялся с влажного на сухой – и в результате этих изменений образовались, а затем исчезли соленые озера.
Научная Россия 03:21
Политика

Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку

Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Культура

Южноуралец поразил жюри шоу «Танцы» и прошел кастинг

Алексей Акулов подготовил весьма оригинальное выступление для популярного шоу «Танцы» – он двигался на сцене под звуки, которые сам же и издавал.
LentaChel.ru 05:22
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 18 октября в 04:50
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 18 октября в 03:00
Политика

СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Радио Sputnik 18 октября в 15:19
Гаджеты

Камера разрешением 108 Мп и цена в 365 долларов. Xiaomi CC9 Pro станет очередным хитом компании

Известный инсайдер Sudhanshu Ambhore опубликовал в Twitter характеристики некоего смартфона, предложив пользователям угадать, что это будет за аппарат.
iXBT.com 05:14
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Политика

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Футбол

Тедеско прервал серию поражений «Спартака»

Газета.Ru вчера в 11:46
Происшествия

В Казани машина ДПС перевернулась во время погони

В Казани на перекрёстке улиц Патриса Лумумбы и Гвардейской автомобиль ДПС во время погони за нарушителем столкнулся с Hyundai Solaris.
Life.ru 05:26
Политика

Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров

Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Телеканал 360° вчера в 19:42
Футбол

Сульшер: «МЮ станет чемпионом раньше, чем через 30 лет»

Сульшер не сомневается, что это произойдет раньше, чем через 30 лет.
ProstoProSport 03:24
Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru вчера в 10:35
Футбол

Футболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес

Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.
RT на русском 04:35
Происшествия

Конор МакГрегор снова фигурирует в деле об изнасиловании

FightTime.ru вчера в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное