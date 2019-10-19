Энергетика
Газета.RuСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.
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с чего всё началось
Бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель, и вне зависимости от того, что произойдёт с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, — заверил Силуанов в интервью телеканалу CNBC.News.ruвчера в 20:47
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