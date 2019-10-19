с чего всё началось

Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Шоу-бизнес Бузова назвала золотую осень в Казани невероятной Телеведущая, актриса, дизайнер, певица Ольга Бузова приехала в Казань на концерт в честь открытия обновленного ТЦ «Парк Хаус» и выложила несколько сторис из столицы Татарстана в своем «Инстаграме».

Футбол Черчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие замечания делал защитнику команды Георгию Джикии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с шотландцами.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

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Общество Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.

Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

Авто Skoda с начала года увеличила продажи в России на 7% В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Политика Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

Происшествия Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.

Авто Появились первые изображения нового Hyundai Tucson Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.