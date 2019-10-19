с чего всё началось

Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.

Общество Назван регион России с самым доступным для населения газом РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.

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Политика Шойгу: Россия открыта к диалогу с США по стратегической стабильности Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва настроена на диалог с Вашингтоном по обеспечению стратегической стабильности, а нынешний уровень отношений непозволителен для двух крупнейших ядерных держав.

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Экономика В России пройдут массовые сокращения В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.

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Кино «Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".

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