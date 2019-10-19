Энергетика
Газета.RuСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.
Читать в источнике
Оценить128
с чего всё началось
Бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель, и вне зависимости от того, что произойдёт с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, — заверил Силуанов в интервью телеканалу CNBC.News.ruвчера в 20:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
Газета.Ru 13:31
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Космос
В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
Юбилейный семидесятый астронавтический конгресс откроется в Вашингтоне 21 октября, российскую делегацию представит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
РИА Новости 17:23
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110
Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.
Planet Today вчера в 10:48
Политика
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
RT на русском 17:27
Общество
Овны рискуют поддаться соблазну, а Львов ждут перемены в личной жизни
Телец Негативные и позитивные тенденции в работе одинаково сильны, не стоит оказывать на партнеров давление, выжидание удачного момента может оказаться наилучшей тактикой на ближайшие несколько дней.
Первоисточник 11:00
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Футбол
Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Sports.ru 16:02
Политика
В Сербии назвали визит Медведева успешным
Глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что визит в страну премьер-министра России Дмитрия Медведева был очень успешным.
RT на русском 16:13
Общество
«Фобос» обещает москвичам майскую погоду
По данным центра погоды "Фобос", на предстоящей неделе в Москве сохранится теплая погода.
Московский Комсомолец 16:06
Происшествия
В Красноярском крае объявили траур по погибшим из-за прорыва дамбы
Траурные мероприятия запланированы на 21 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.
RuNews24.ru вчера в 08:39
Общество
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru 15:11
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Нева Спорт 11:28
Футбол
«Милан» упустил победу над «Лечче» в дебютном матче Пиоли
Казалось, гол Кшиштофа Пёнтека на 81-й минуте приносит «Милану» заслуженные три очка, но перед финальным свистком Марко Кальдерони испортил Пиоли победный дебют - 2:2.
Евро-футбол.ру 16:42
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Здоровье
К чему может привести употребление алкоголя, сообщили медики
Медики сообщили, к чему может привести употребление человеком алкоголя.
Пермь открытая 06:01
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM 13:32
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Что означает пышный прием Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ
"Большое количество заключенных соглашений, подписанная стратегии развития социально-экономических взаимоотношений России и Саудовской Аравии, которые ставят конкретные цели в пятикратной увеличение товара оборота между нашими странами 24-му году", - рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
РЕН ТВ 18:20
Культура
В Кирове прошла церемония открытия фестиваля «Золотой теленок»
Сегодня, 20 октября, в Вятской филармонии, прошел концерт, посвященный открытию в Кирове фестиваля короткометражного кино "Золотой теленок".
Правительство Кировской области 14:22
Армия и оружие
Глава Пентагона допускает участие ВС США в операциях против ИГ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер допустил, что американские военнослужащие будут и дальше проводить операции против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на сирийской территории, этот вопрос будет обсуждаться с союзниками.
ТАСС 14:25
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42