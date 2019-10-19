с чего всё началось

Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Фигурное катание Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

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Гаджеты В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110 Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.

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Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

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Происшествия В Красноярском крае объявили траур по погибшим из-за прорыва дамбы Траурные мероприятия запланированы на 21 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Общество Миру предрекли «финансовый армагеддон» Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.

Происшествия Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кино «Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Футбол «Милан» упустил победу над «Лечче» в дебютном матче Пиоли Казалось, гол Кшиштофа Пёнтека на 81-й минуте приносит «Милану» заслуженные три очка, но перед финальным свистком Марко Кальдерони испортил Пиоли победный дебют - 2:2.

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Финансы Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).

Политика Что означает пышный прием Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ "Большое количество заключенных соглашений, подписанная стратегии развития социально-экономических взаимоотношений России и Саудовской Аравии, которые ставят конкретные цели в пятикратной увеличение товара оборота между нашими странами 24-му году", - рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Культура В Кирове прошла церемония открытия фестиваля «Золотой теленок» Сегодня, 20 октября, в Вятской филармонии, прошел концерт, посвященный открытию в Кирове фестиваля короткометражного кино "Золотой теленок".

Армия и оружие Глава Пентагона допускает участие ВС США в операциях против ИГ в Сирии Министр обороны США Марк Эспер допустил, что американские военнослужащие будут и дальше проводить операции против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на сирийской территории, этот вопрос будет обсуждаться с союзниками.