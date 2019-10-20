Энергетика
Газета.RuСилуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.
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Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости 18 октября в 18:14
Происшествия
Семьям погибших при обрушении дамбы выплатят по 1 млн рублей
Пресс-служба Министерства труда сообщила, что семьям погибших в Красноярском крае при обрушении дамбы выплатят по одному миллиону рублей.
Московский Комсомолец 10:00
Футбол
«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера
ТК Звезда вчера в 11:10
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес.
Известия 08:50
Армия и оружие
20 октября 1944 года части РККА и партизаны Тито освободили Белград
Трагическая судьба Белграда 20 октября 1944 года полным освобождением югославской столицы от немецких захватчиков окончилась Белградская стратегическая наступательная операция.
Газета.Ru 09:38
Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 18 октября в 20:25
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 18 октября в 03:00
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Футбол
Лодыгин жутко ошибся на выходе в матче против «Трабзонспора»
Спорт день за днем 07:33
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
ЖКХ
Три подконтрольные Киеву города Луганской области остались без воды
В результате без воды остались город Лисичанск (южная и центральная части), Приволье и Новодружеск. Пострадали почти 80 тысяч человек.
Ореанда-Новости 04:59
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Армия и оружие
В НАТО создали кризисный штаб по оценке операции Турции в Сирии
Ожидается, что штаб займется оценками возможных последствий операции В НАТО в связи с турецкой военной операцией создали кризисный штаб по ситуации в Сирии.
SM News 09:34
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ 04:40
Происшествия
Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке
Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
РИА Новости 08:44
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru вчера в 05:21
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 18 октября в 07:06
Происшествия
У «кадетки» в Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова
Причастных к убийству разыскивает полиция Саратов, 20 октября. Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе.
Регион online 07:54
Шоу-бизнес
Пугачева написала, на кого похож сын Собчак
Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
URA.Ru вчера в 05:33
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Футбол
Стартовал матч между тульским «Арсеналом» и «Сочи»
Напомним, в чемпионате страны «красно-желтые» не могут выиграть уже около двух месяцев и надеются прервать серию неудач.
Тульская служба новостей 09:31
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Pravda.Ru 08:10
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале «ВТБ Кубка Кремля»
На пути к финалу победительница турнира обыграла француженку Кристин Младенович, бельгийку Кирстен Флипкенс и словачку Полону Херцог.
Газета Metro 10:13
Происшествия
Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней
Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:06