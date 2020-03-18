Как отметил Силуанов, ситуация в российской экономике развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.

с чего всё началось

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 стало для экономики России даже более серьезным фактором риска, чем падение мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства, передает корреспондент РБК.

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