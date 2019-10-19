Экономика
ИзвестияСилуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии
Решение по государственному кредиту в $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, пока не принято. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Возможно, кредит не будет выдан, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить189
с чего всё началось
Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.Интерфаксвчера в 06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции
Коммерсантъвчера в 08:02
Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть
Интерфаксвчера в 06:06
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Музыка
Валерия Сюткина раскритиковали за пение вживую
Валерий Сюткин в своем Instagram-аккаунте написал подписчице, которая резко раскритиковала артиста за его вокальные способности при исполнении вживую.
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
Происшествия
На западе Москвы загорелся склад
Склад загорелся по адресу: ул. Молодогвардейская, д.61, стр.5. Возгорание произошло на втором ярусе здания и составило 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные службы, которые пытаются предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар.
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Хоккей
«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве
«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.
Шоу-бизнес
Ани Лорак назвала причину развода с мужем
Развод Ани Лорак с супругом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был покрыть тайной семи печатей.
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Футбол
«Коренных изменений в составе не будет». Тедеско верит в «Спартак» после 0:0 с «Рубином»
Еще одна традиция, которую ввел в «Спартаке» Доменико Тедеско.
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Политика
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель
ЖКХ
Около 80 тысяч жителей Луганской области остались без воды
«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тысяч жителей», — рассказали в Госслужбе.
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Здоровье
В Челябинске продолжают увольняться врачи
Первичный прием пациентов ведут травматологи травматологического отделения больницы, а повторный прием — врачи из травмпункта.
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной за защиту курдов
Если сирийский режим хочет войти в Манбидж, Айн эль-Араб, Камышли с целью предоставить защиту отрядам курдской народной самообороны, это считается объявлением войны Турции, их ждет соразмерный ответ - заявил Актай.
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Армия и оружие
Репутация США в опасности: Киев усилил военную полицию для недопущения вывоза оружия из Донбасса
В Украине военная служба правопорядка перешла в повышенную боевую готовность для предотвращения вывоза оружия из зоны «Операции объединенных сил» для проходящих в незалежной акций протеста.
Наука
От автономных роботов до нейросети: «ШУСТРИК» вновь ищет талантливых изобретателей
1 декабря стартует прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технического творчества «ШУСТРИК», организатором которого является Фонд содействия инновациям.