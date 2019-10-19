Экономика

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Решение по государственному кредиту в $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, пока не принято. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Возможно, кредит не будет выдан, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 06:06

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В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн

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Московский Комсомолецвчера в 06:46

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РБКвчера в 07:16

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Интерфаксвчера в 06:06
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