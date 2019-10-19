Экономика

ИзвестияИзвестияСилуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии

Решение по государственному кредиту в $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, пока не принято. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Возможно, кредит не будет выдан, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать320
с чего всё началось

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс06:06

Подробнее о событии

Россия может не предоставить Белоруссии кредит на 600 млрд рублей

Московский Комсомолец06:46

Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции

Коммерсантъ08:02

Силуанов связал выдачу кредита Белоруссии с ходом интеграции двух стран

РБК07:16

Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита

Комсомольская правда06:49

В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн

RT на русском11:10

Силуанов: решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 млрд рублей пока не принято

ТАСС06:11

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Интерфакс06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

РИА Новости вчера в 18:14
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

Газета.Ru 16:19
Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Происшествия

В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 09:05
Авто

Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe вчера в 04:19
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
REGNUM 13:25
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
Политика

Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию

РИА Новости 13:00
Игры

В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ 13:38
Футбол

Карпин сравнил матч против «Зенита» с избиением младенца

Газета.Ru 15:46
Здоровье

Перечислены пять причин полюбить пешие прогулки

Британские медики перечислили пять причин, почему стоит полюбить пешие прогулки. В первую очередь, это помогает снизить уровень стресса.
МедиаПоток 06:09
Теннис

Рублёв обыграл Чилича и вышел в финал Кубка Кремля

В финале турнира российский теннисист сыграет против француза Адриана Маннарино, который вышел в финал Кубка Кремля второй год подряд.
RT на русском 15:04
Армия и оружие

Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии

По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
Новостной фронт 08:19
Здоровье

Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ вчера в 10:59
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

Газета.Ru 12:36
Происшествия

Стало известно, что мать продавала ребенка-маугли в Орле педофилам

Накануне сообщалось, что в Орле в больницу доставлена 11-летняя девочка в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития.
Взгляд.ру 12:03
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru вчера в 18:59
Теннис

Скончался бывший теннисист Александр Волков

Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие

Турция передала США данные о безопасных путях отхода курдов в Сирии

Турецкие военные не препятствуют отходу сил самообороны сирийских курдов за пределы зоны безопасности на севере страны, информация о безопасных путях отхода передается представителям США, говорится в сообщении минобороны Турции.
РИА Новости 16:16
Политика

Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.
Известия 11:55
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Гаджеты

Появились первые тесты нового флагманского процессора Intel

В ближайшее время компания Intel планирует запустить в продажу недавно представленный процессор Core i9-9900KS.
Городской портал Новый Нижний 11:52
Политика

Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 17 октября в 08:21
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Шоу-бизнес

Екатерина Гордон попала в серьезную аварию накануне дня рождения

Телеведущая Екатерина Гордон, которой сегодня исполнилось 39 лет, накануне своего дня рождения попала в автомобильную аварию.
ТК Звезда 16:19
Авто

Машинное масло может «убить» двигатель авто — эксперты

Выбирая масло «под зиму», многие водители уверены, что для эксплуатации в холодное время года нужно использовать только «синтетику», причем как можно менее вязкую – для облегчения пуска двигателя на морозе.
Автоновости дня 00:39
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Здоровье

Названы продукты с большим содержанием кальция для укрепления костей

В теле взрослого человека содержится до 1,3 кг кальция, большая его часть приходится на кости.
Дни24 14:00
Политика

Путин подписал указ о создании новой «Военно-строительной компании»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве публично-правовой организации «Военно-строительная компании».
Дождь вчера в 11:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное