Экономика

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Решение по государственному кредиту в $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, пока не принято. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Возможно, кредит не будет выдан, передает «Интерфакс».
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Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 06:06

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Россия может не предоставить Белоруссии кредит на 600 млрд рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:46

Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции

Коммерсантъвчера в 08:02

Силуанов связал выдачу кредита Белоруссии с ходом интеграции двух стран

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Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита

Комсомольская правдавчера в 06:49

В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн

RT на русскомвчера в 11:10

Силуанов: решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято

ТАССвчера в 06:11

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Интерфаксвчера в 06:06
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Банки могут обязать проверять клиентов по номеру телефона

Правительство подготовило законопроект об идентификации банком клиентов по номеру телефона, пишут "Известия".
Газета.Ru 04:58
Армия и оружие

Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии

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РЕН ТВ вчера в 09:37
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В Петербурге обокрали квартиру сотрудницы центра Алмазова на ₽3 млн

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу РБК отказались комментировать информацию по поводу кражи вещей из квартиры сотрудницы центра Алмазова, сославшись на невозможность раскрытия персональных данных.
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Самолет Qantas совершил рекордный беспосадочный рейс

Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил рекордный беспосадочный рейс, проведя в воздухе 19 часов 16 минут, сообщает авиакомпания на своем сайте в воскресенье, 20 октября.
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Huawei намерен выпустить «убийцу» iPad Pro

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Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым

Тренер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал состояние спортсмена после проигрыша в битве с Артуром Бетербиевым.
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Эксперт объяснил, почему США могут увеличить расходы на военные корабли

Признание военных успехов РФ может привести к тому, что в США решат увеличить расходы на корабли и подлодки, сказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин.
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Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ

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Лавров сообщил о стыде за действия известных людей при развале СССР

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