Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Решение по государственному кредиту в $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, пока не принято. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Возможно, кредит не будет выдан, передает «Интерфакс».

Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии

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