Экономика
ИзвестияСилуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии
Решение по государственному кредиту в $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, пока не принято. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Возможно, кредит не будет выдан, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.Интерфаксвчера в 06:06
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Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции
Коммерсантъвчера в 08:02
Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть
Интерфаксвчера в 06:06
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