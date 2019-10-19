Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

Решение по государственному кредиту в $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, пока не принято. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Возможно, кредит не будет выдан, передает «Интерфакс».

Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии

Политика Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки» Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.

Армия и оружие Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.

Происшествия МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.

Здоровье Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.

Происшествия В пожаре под Ярославлем погибли пятеро детей и двое взрослых Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, огонь унес жизни шести человек, из которых пятеро – дети.

Технологии «ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Политика Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.

Наука Ученые создали управляемый «силой мысли» протез обеих рук с возможностью чувствовать Исследователи из Университета Джонса Хопкинса создали первый в мире «дважды двусторонний» протез рук, управляемый интерфейсом «мозг-компьютер»: два протеза, управляемые при помощи нейроимплантов, передают тактильную информацию посредством стимуляции соматосенсорной коры в обоих полушариях головного мозга.

Происшествия Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».

Футбол В УЕФА решили разводить команды России и Косово Матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года между женскими сборными России и Косово решено провести на нейтральных полях.

Футбол Аугсбург — Бавария 2:2 «Бавария» в гостях сыграла вничью с «Аугсбургом» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Футбол Ярославский «Шинник» крупно обыграл воронежский «Факел» Форвард ярославцев мягко перебросил мяч в девятку – и с этого момента на поле была только одна команды – «Шинник».

Политика Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.

Авто Машинное масло может «убить» двигатель авто — эксперты Выбирая масло «под зиму», многие водители уверены, что для эксплуатации в холодное время года нужно использовать только «синтетику», причем как можно менее вязкую – для облегчения пуска двигателя на морозе.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Гаджеты Xiaomi начала работу над MIUI 12 Китайская компания Xiaomi приступила к работе над новой версией оболочки MIUI 12, сообщил главный менеджер PR Xiaomi Сюй Цзеюн.