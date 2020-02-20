Силуанов сказал, что налог на труд в России выше, чем налоги на капитал. Он подчеркнул, что правительство изучает, как снизить налоговую нагрузку на труд. Ранее СМИ, ссылаясь на чиновников, писали, что кабмин возобновил дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей.

Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

Общество Закрылось производство холодильников «Саратов» Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) закрыло линию по производству холодильников «Саратов», сообщает издание «Аргументы и факты в Саратове» со ссылкой на областное министерство промышленности и энергетики.

Экономика Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.

Общество Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Космос В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.

Происшествия Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции В ноябре 2019 года в Греции была задержана группа из 14 российских моряков, греческие власти предъявили им обвинения в организации незаконной миграции и торговле людьми.

Футбол Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед» Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.

Происшествия Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Авто Появились изображения нового BMW 4-Series Портал «Колёса.ру» на основе свежих шпионских фото нового купе BMW 4-Series разработал рендерные изображения будущей новинки.

Происшествия Суд арестовал обвиняемых в подготовке терактов керченских подростков Киевский районный суд Симферополя арестовал двух подростков 15 и 16 лет, задержанных в Керчи по подозрению в подготовке терактов.