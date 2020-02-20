Экономика
RT на русскомСилуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России
Силуанов сказал, что налог на труд в России выше, чем налоги на капитал. Он подчеркнул, что правительство изучает, как снизить налоговую нагрузку на труд. Ранее СМИ, ссылаясь на чиновников, писали, что кабмин возобновил дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей.
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Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Армия и оружие
Минобороны Турции не исключило отправку американских ЗРК Patriot
Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что якобы Турция запросила у США ЗРК Patriot для «сдерживания» России в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки
Всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус.
Общество
Закрылось производство холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) закрыло линию по производству холодильников «Саратов», сообщает издание «Аргументы и факты в Саратове» со ссылкой на областное министерство промышленности и энергетики.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Общество
Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Авто
Subaru отзывает в России кроссоверы Forester
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Единоборства
Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко
Как сообщается на сайте «Экономика сегодня», Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тренировке с Александром Емельяненко.
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Армия и оружие
В ближайшие 10 лет США не смогут бросить вызов России
Что касается стратегического ядерного оружия, то тут США отстают гораздо сильнее.
Происшествия
Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции
В ноябре 2019 года в Греции была задержана группа из 14 российских моряков, греческие власти предъявили им обвинения в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Футбол
Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»
Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Происшествия
В аэропорту Шереметьево при ремонте в терминале С обрушился потолок
"Во время ремонта в одной из частей нового терминала С в аэропорту Шереметьево, которая не используется, упала небольшая часть потолка", - сказал собеседник агентства.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Политика
Китай аннулировал аккредитацию троих журналистов Wall Street Journal
Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания Wall Street Journal в Пекине.
Авто
Появились изображения нового BMW 4-Series
Портал «Колёса.ру» на основе свежих шпионских фото нового купе BMW 4-Series разработал рендерные изображения будущей новинки.
Политика
Трамп назначит посла США в Германии главой Национальной разведки
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что назначит американского посла Ричарда Гренелла исполняющим обязанности директора Национальной разведки.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемых в подготовке терактов керченских подростков
Киевский районный суд Симферополя арестовал двух подростков 15 и 16 лет, задержанных в Керчи по подозрению в подготовке терактов.
Общество
Более 10 полицейских пострадали при столкновениях в Новых Санжарах
Более десяти полицейских получили ранения при столкновениях в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины, где протестующие не хотели пропускать в санаторий вывезенных из Китая сограждан.
Политика
В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения
В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.