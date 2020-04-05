Коронавирус
РБКСилуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике
Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
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Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК
Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения.
Общество
Жителям Краснодарского края продлили карантин до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин жителям региона еще на неделю, до 12 апреля.
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Наука
Mazda ведет работу над биотопливом
Правда, в компании Mazda делают ставку на электрические двигатели, так как они уже сейчас способны помочь снизить уровень загрязнения атмосферы, а ДВС, работающие на биотопливе - это пока ещё исследовательский проект.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Армия и оружие
Армия США начала самостоятельно шить медицинские маски
В связи с распространением эпидемии коронавируса и нехваткой медицинских средств индивидуальной защиты, армия Соединенных Штатов начала изготовление медицинских масок.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Общество
В Тульской области уточнили список работающих предприятий
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, уточняющий перечень предприятий, которые могут продолжить работать при режиме всеобщей самоизоляции в условиях распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»
Оказалось, что фитнес-тренер уже живет с новой возлюбленной, которой стала певица Алекса.
Авто
Lada Vesta GTR: первый серийный российский спорткар
На первый квартал 2021 года запланирован старт продаж первого серийного российского спорткара Lada Vesta GTR, а пока АвтоВАЗ показал изображения будущей новинки.
Спорт
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Общество
В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан
Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Футбол
«Бернли»: «Если сезон завершится досрочно, у нас закончатся деньги»
«Бернли» провел 29 матчей в АПЛ в этом сезоне и занимает 10-е место в турнирной таблице (39 очков).
Политика
Минобороны РФ перевело военкоматы на удалённый режим работы
«В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удалённый режим работы», — сообщили в Минобороны.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Происшествия
Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус
У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).