Коронавирус

РБКРБКСилуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
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Силуанов: «тучные времена» в российской экономике прошли

Коммерсантъ18:12

Силуанов заявил о новой реальности в экономике: «Тучные годы прошли»

Московский Комсомолец12:31

Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

РБК16:34

Силуанов вновь заговорил о «новой экономической реальности»

REGNUM14:21

Силуанов: в экономике наступает этап «новой реальности»

News.ru12:49

Российская экономика из-за коронавируса вступает в новый этап, считает министр финансов Антон Силуанов

Эхо Москвы18:03

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

РИА Новости11:57
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Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Lenta.ru 17:51
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Здоровье

Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК

Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения.
Известия 15:39
Общество

Жителям Краснодарского края продлили карантин до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин жителям региона еще на неделю, до 12 апреля.
iReactor 09:02
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
Наука

Mazda ведет работу над биотопливом

Правда, в компании Mazda делают ставку на электрические двигатели, так как они уже сейчас способны помочь снизить уровень загрязнения атмосферы, а ДВС, работающие на биотопливе - это пока ещё исследовательский проект.
Car.ru 14:11
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03 апреля в 03:06
Армия и оружие

Армия США начала самостоятельно шить медицинские маски

В связи с распространением эпидемии коронавируса и нехваткой медицинских средств индивидуальной защиты, армия Соединенных Штатов начала изготовление медицинских масок.
Военное дело 03:01
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Российская газета 17:10
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости вчера в 11:28
Общество

В Тульской области уточнили список работающих предприятий

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, уточняющий перечень предприятий, которые могут продолжить работать при режиме всеобщей самоизоляции в условиях распространения коронавируса.
Тульская пресса 15:37
Шоу-бизнес

Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»

Оказалось, что фитнес-тренер уже живет с новой возлюбленной, которой стала певица Алекса.
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Авто

Lada Vesta GTR: первый серийный российский спорткар

На первый квартал 2021 года запланирован старт продаж первого серийного российского спорткара Lada Vesta GTR, а пока АвтоВАЗ показал изображения будущей новинки.
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Спорт

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

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Религия

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

РБК 14:39
Общество

В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома

ToDay News Ufa 09:13
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
РБК 18:08
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Футбол

«Бернли»: «Если сезон завершится досрочно, у нас закончатся деньги»

«Бернли» провел 29 матчей в АПЛ в этом сезоне и занимает 10-е место в турнирной таблице (39 очков).
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Политика

Минобороны РФ перевело военкоматы на удалённый режим работы

«В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удалённый режим работы», — сообщили в Минобороны.
REGNUM 07:10
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Дочь Валерии официально сменила имя

НТВ 17:25
Происшествия

Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус

У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
REGNUM 08:14
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
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