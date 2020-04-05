Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

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