Общество
РБКСилуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров
Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.
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с чего всё началось
О правовой коллизии сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову.Коммерсантъ02:52
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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
КП - Уфа вчера в 04:36
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру 02:25
Общество
Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий
В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов.
Югополис вчера в 06:28
Общество
Сафронов не признает вину по делу о государственной измене
Задержанный бывший журналист и сотрудник Роскосмоса Иван Сафронов не признал вину на допросе по делу о государственной измене.
NewInform вчера в 10:30
Авто
Автоэксперт назвал главные признаки скорой замены шин на автомобиле
Тарантас Ньюс 07:16
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Футбол
СМИ: «Спартак» будет добиваться наказания мошенников, жертвой которых стал Тедеско
Московский футбольный клуб «Спартак» намерен добиться наказания для мошенников, жертвой которых стал главный тренер команды Доменико Тедеско.
RT на русском 08:48
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Технологии
Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих
В Mail.ru Group запустили платформу на основе искусственного интеллекта, с помощью которой можно создавать новостные и репортажные видео, где текст зачитает виртуальный ведущий.
Sostav.ru 06:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Популярный блогер и телеведущая Айза Анохина рассказала, что хотела бы обрести опыт в ведении серьезной телепередачи, однако отказалась от участия в одном перспективном проекте.
Наша версия 09:22
Политика
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
RT на русском 06:31
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 08:57
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Экономика
«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
Единоборства
Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой
Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
CT news 08:54
Общество
Свердловские власти не планируют возвращать отмененные ограничения
Власти Свердловской области не планируют возвращать ограничения по коронавирусу, которые были отменены к сегодняшнему дню.
Политсовет 08:54
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Гаджеты
Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android
Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One.
ToDay News Ufa 06:15
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Общество
Священникам Среднеуральского женского монастыря запретили служить
Вечерние Ведомости 05:59
Политика
Меркель заявила об отсутствии защиты ЕС со стороны США
Защита Европы Соединенными Штатами на сегодняшний день не является «само собой разумеющимся» делом, Европе предстоит найти на это общий ответ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.
Взгляд.ру 09:22