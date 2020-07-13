с чего всё началось

Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.

Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров

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Общество Сафронов не признает вину по делу о государственной измене Задержанный бывший журналист и сотрудник Роскосмоса Иван Сафронов не признал вину на допросе по делу о государственной измене. 869

Футбол СМИ: «Спартак» будет добиваться наказания мошенников, жертвой которых стал Тедеско Московский футбольный клуб «Спартак» намерен добиться наказания для мошенников, жертвой которых стал главный тренер команды Доменико Тедеско.

Авто Ford представил новый внедорожник Bronco Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. 28

Технологии Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих В Mail.ru Group запустили платформу на основе искусственного интеллекта, с помощью которой можно создавать новостные и репортажные видео, где текст зачитает виртуальный ведущий. 4

Шоу-бизнес Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской Популярный блогер и телеведущая Айза Анохина рассказала, что хотела бы обрести опыт в ведении серьезной телепередачи, однако отказалась от участия в одном перспективном проекте. 14

Футбол В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 363

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Экономика «Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года "Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.

Единоборства Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.

Общество Свердловские власти не планируют возвращать отмененные ограничения Власти Свердловской области не планируют возвращать ограничения по коронавирусу, которые были отменены к сегодняшнему дню.

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 56

Гаджеты Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One. 9