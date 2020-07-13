Общество
РБКСилуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров
Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.
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с чего всё началось
О правовой коллизии сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову.Коммерсантъ02:52
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Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Технологии
Вес PlayStation 5 и DualSense стал известен благодаря Amazon
CyberSport.ru 07:08
Наука
Подтверждена роль цинка в профилактике коронавируса и его осложнений
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые поясняют, что цинк может помочь снизить вероятность заражения коронавирусом, возникновения пневмонии и последующих осложнений.
ToDay News Ufa 10:00
Общество
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Комсомольская правда 11:00
Путешествия
Россияне не смогут попасть за рубеж, несмотря на открытие границ
Несмотря на открывшиеся границы с восемью странами, россияне пока не смогут вылететь за рубеж.
URA.Ru 10:56
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом статус храма Святой Софии в Стамбуле
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.
Газета.Ru вчера в 07:38
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня.
Evo-rus.com 12:11
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Футбол
Дмитрий Баринов рассказал, где хочет продолжить карьеру
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что он хотел бы перебраться в один из сильнейших европейских чемпионатов.
Чемпионат 11:20
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Фамаликана»
Москва, 14 июля 2020, 19:31 — REGNUM Руководство московского ЦСКА заинтересовано в услугах 23-летнего форварда «Фамаликана» Антонио Мартинеса.
REGNUM 12:31
Общество
Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи
Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
Общество
Стивен Сигал ответил на слухи о просьбе повысить налог для богатых
Американский актер Стивен Сигал не подписывал письмо от лица миллионеров с просьбой повысить налоги для богатых, передает ТАСС со ссылкой на представителя Сигала Анара Рейбанда.
Газета.Ru 11:20
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс 05:11
Армия и оружие
Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых
Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец 08:58
Космос
Ученые выяснили, почему звезды с пятнами вращаются быстрее других
Ученых заинтересовал вопрос, почему звезды, имеющие тёмные пятна, вращаются значительно быстрее.
Территория новостей 00:33
Экономика
Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Госдума во вторник ратифицировала протокол к соглашению между правительствами РФ и Венесуэлы о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря 2011 года.
РИА Новости 05:32
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Гаджеты
Google случайно раскрыл дизайн смартфона Pixel 4A
Пока ещё официально не представленный смартфон Google Pixel 4A должен дополнить линейку из уже вышедших в продажу флагманов Pixel 4 и 4 XL, но позиционироваться новинка станет как модель уровнем ниже.
Популярная механика 08:25
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
Lenta.ru вчера в 02:04
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56