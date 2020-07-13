с чего всё началось

Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.

Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 1K

Наука Подтверждена роль цинка в профилактике коронавируса и его осложнений Как сообщает ToDay News Ufa, ученые поясняют, что цинк может помочь снизить вероятность заражения коронавирусом, возникновения пневмонии и последующих осложнений.

Путешествия Россияне не смогут попасть за рубеж, несмотря на открытие границ Несмотря на открывшиеся границы с восемью странами, россияне пока не смогут вылететь за рубеж.

Политика Путин обсудил с Эрдоганом статус храма Святой Софии в Стамбуле Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года. 206

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 49

Общество ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня. 182

Общество Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.

Футбол Дмитрий Баринов рассказал, где хочет продолжить карьеру Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что он хотел бы перебраться в один из сильнейших европейских чемпионатов.

Футбол ЦСКА интересуется форвардом «Фамаликана» Москва, 14 июля 2020, 19:31 — REGNUM Руководство московского ЦСКА заинтересовано в услугах 23-летнего форварда «Фамаликана» Антонио Мартинеса.

Общество Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. 57

Общество Стивен Сигал ответил на слухи о просьбе повысить налог для богатых Американский актер Стивен Сигал не подписывал письмо от лица миллионеров с просьбой повысить налоги для богатых, передает ТАСС со ссылкой на представителя Сигала Анара Рейбанда. 437

Армия и оружие Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.

Экономика Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите Госдума во вторник ратифицировала протокол к соглашению между правительствами РФ и Венесуэлы о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря 2011 года.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 23

Гаджеты Google случайно раскрыл дизайн смартфона Pixel 4A Пока ещё официально не представленный смартфон Google Pixel 4A должен дополнить линейку из уже вышедших в продажу флагманов Pixel 4 и 4 XL, но позиционироваться новинка станет как модель уровнем ниже.