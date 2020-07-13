Общество

РБКРБКСилуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров

Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.
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с чего всё началось
О правовой коллизии сообщает газета «Ведомости
» со ссылкой на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову.
Коммерсантъ02:52

Подробнее о событии

«Ведомости»: пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам

РИА Новости06:50

Пульты ДУ приравняют к табаку и алкоголю

РЕН ТВ00:57

Пульты дистанционного управления приравняли к электронным сигаретам. Приказ Минфина может остановить сборку телевизоров

Телеканал 360°06:06

Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров

РБК04:26

Приказ Минфина сделал невозможным ввоз пультов дистанционного управления в Россию

Интерфакс04:04

Российские заводы электроники могут остановить из-за правовой коллизии

Коммерсантъ02:52

Пульты для телевизоров могут перестать ввозить в Россию. Из-за этого в стране встанут заводы

URA.Ru06:14
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
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Общество

Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

РБК 10:32
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Технологии

Вес PlayStation 5 и DualSense стал известен благодаря Amazon

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Наука

Подтверждена роль цинка в профилактике коронавируса и его осложнений

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые поясняют, что цинк может помочь снизить вероятность заражения коронавирусом, возникновения пневмонии и последующих осложнений.
ToDay News Ufa 10:00
Общество

Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей

Комсомольская правда 11:00
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Путешествия

Россияне не смогут попасть за рубеж, несмотря на открытие границ

Несмотря на открывшиеся границы с восемью странами, россияне пока не смогут вылететь за рубеж.
URA.Ru 10:56
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом статус храма Святой Софии в Стамбуле

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.
Газета.Ru вчера в 07:38
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
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Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня.
Evo-rus.com 12:11
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Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Футбол

Дмитрий Баринов рассказал, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что он хотел бы перебраться в один из сильнейших европейских чемпионатов.
Чемпионат 11:20
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
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Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
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Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Фамаликана»

Москва, 14 июля 2020, 19:31 — REGNUM Руководство московского ЦСКА заинтересовано в услугах 23-летнего форварда «Фамаликана» Антонио Мартинеса.
REGNUM 12:31
Общество

Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
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Общество

Стивен Сигал ответил на слухи о просьбе повысить налог для богатых

Американский актер Стивен Сигал не подписывал письмо от лица миллионеров с просьбой повысить налоги для богатых, передает ТАСС со ссылкой на представителя Сигала Анара Рейбанда.
Газета.Ru 11:20
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс 05:11
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Армия и оружие

Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых

Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
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Космос

Ученые выяснили, почему звезды с пятнами вращаются быстрее других

Ученых заинтересовал вопрос, почему звезды, имеющие тёмные пятна, вращаются значительно быстрее.
Территория новостей 00:33
Экономика

Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите

Госдума во вторник ратифицировала протокол к соглашению между правительствами РФ и Венесуэлы о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря 2011 года.
РИА Новости 05:32
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
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Гаджеты

Google случайно раскрыл дизайн смартфона Pixel 4A

Пока ещё официально не представленный смартфон Google Pixel 4A должен дополнить линейку из уже вышедших в продажу флагманов Pixel 4 и 4 XL, но позиционироваться новинка станет как модель уровнем ниже.
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Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

Lenta.ru вчера в 02:04
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Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
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