Экономика

REGNUMREGNUMСилуанову предлагают пересмотреть систему налогов для малого бизнеса

В документе, текст которого приводит ТАСС, изложен целый ряд предложений о существенном пересмотре подходов к налогообложению и льготам для малого и среднего бизнеса в свете грядущей отмены с 2021 года ЕНВД, который очень востребован у малого бизнеса.
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с чего всё началось

«Опора России» просит Силуанова пересмотреть систему налогов и льгот для малого бизнеса

Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин направил первому вице-премьеру - министру финансов РФ Антону Силуанову письмо, в котором предложил существенно пересмотреть подходы к налогообложению и льготам для малого и среднего бизнеса.
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В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

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