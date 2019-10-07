Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин направил первому вице-премьеру - министру финансов РФ Антону Силуанову письмо, в котором предложил существенно пересмотреть подходы к налогообложению и льготам для малого и среднего бизнеса.

с чего всё началось

В документе, текст которого приводит ТАСС, изложен целый ряд предложений о существенном пересмотре подходов к налогообложению и льготам для малого и среднего бизнеса в свете грядущей отмены с 2021 года ЕНВД, который очень востребован у малого бизнеса.

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