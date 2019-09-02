Футбол
Вести.RuСильвестр Игбун сменил «Уфу» на «Динамо»
Нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в "Динамо". 28-летний нигериец арендован москвичами до конца года с правом выкупа. В последний день трансферного окна клубы согласовали арендный договор.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актуальные Новости 00:21
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
RT на русском вчера в 23:30
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Космос
В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал
Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.
ТАСС вчера в 11:08
Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 01 сентября в 18:35
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости вчера в 08:50
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:25
Происшествия
В Германии эвакуировали 15 тысяч человек из-за полутонной бомбы
Из-за авиабомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной на строительной площадке в Ганновере, было эвакуировано около 15 тысяч человек, сообщает 2 сентября ТАСС со ссылкой на данные городской администрации немецкого города.
Хакасия-Информ вчера в 22:48
Экономика
Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске
В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.
BFM.ru вчера в 08:51
Кино
Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей
Горжанкин добавил, что одна роль уже продана.
Подмосковье Сегодня вчера в 07:42
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Шуфутинский начал активно готовиться к 3 сентября
Песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже давно снискала любовь слушателей, став настоящим мемом в Интернете.
Народные новости вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru вчера в 13:35
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Интерфакс вчера в 04:47
Политика
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа
Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Вести.Ru 00:09
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16
Происшествия
В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки
В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
МИР 24 вчера в 17:43
Авто
JAC привезет в Россию два новых кроссовера
Напомним, в настоящее время JAC Motors предлагает в России три модели казахстанской сборки – кроссоверы S3 и S5, а также новый пикап T6, который поступил в продажу с 1 сентября.
Автостат вчера в 08:49
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия
Суд арестовал фигурантку «дела Абызова»
Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест новой фигурантки дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Интерфакс вчера в 13:11
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали Вашингтон за присутствие в Идлибе
Воздушный удар американских ВВС в Идлибской зоне деэскалации свидетельствует о непоследовательных и противоречивых действиях со стороны Вашингтона, заявили в российском дипломатическом ведомстве.
ГЛАС.RU вчера в 08:17
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru вчера в 04:29
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Футбол
Караваев выбрал номер в «Зените». Под ним играл Широков
Новичок «Зенита» защитник Вячеслав Караваев определился с игровым номером в петербургской команде. 24-летний футболист выбрал цифру 15.
Матч ТВ вчера в 17:03
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45