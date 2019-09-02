Футбол
Вести.RuСильвестр Игбун сменил «Уфу» на «Динамо»
Нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в "Динамо". 28-летний нигериец арендован москвичами до конца года с правом выкупа. В последний день трансферного окна клубы согласовали арендный договор.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
Политика
Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия 06:45
Футбол
Трансфер Дзаппакосты помог найти девятилетнего мальчика
«Рома» помогла найти пропавшего в Бельгии девятилетнего мальчика, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 17:42
Технологии
МЧС получит новый комплекс зондирования Земли
В МЧС России появится мобильный комплекс, с помощью которого можно получать данные дистанционного зондирования Земли при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Профиль 07:24
Авто
JAC привезет в Россию два новых кроссовера
Напомним, в настоящее время JAC Motors предлагает в России три модели казахстанской сборки – кроссоверы S3 и S5, а также новый пикап T6, который поступил в продажу с 1 сентября.
Автостат 08:49
Общество
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса
По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Музыка
Автор песни «Третье сентября» рассказал, что значит эта дата
РИА Новости 21:50
Космос
Ученые предполагают, что на Венере есть жизнь
NewInform 31 августа в 14:57
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Авто
Представлен электрический кроссовер Cupra Tavascan
Новый концепт Cupra Tavascan наречен по названию небольшой деревушки, которая расположена в Пиренеях недалеко от французской границы.
Авторевю 05:45
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 18:04
Политика
Зариф: Иран может объявить о сокращении обязательств по СВПД
Иран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке.
Вестник Кавказа вчера в 09:49
Политика
Китай начал разбирательство в ВТО из-за пошлин США
Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары со стороны США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
REGNUM 18:33
Политика
Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный
Российское НПО «Энергомаш» приступило к производству новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для использования на ракетах-носителях семейства «Ангара-А5», которые будут запускаться с космодрома Восточный.
RT на русском 18:30
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета 18:25
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета 06:25
Политика
Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая
Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.
ТАСС 20:56
Футбол
«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Вести.Ru 13:36
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Общество
Пик паводка в Хабаровском крае ожидают 3-4 сентября
Путин отметил, что сейчас, помимо Иркутской области "немало проблем в Приморском, Хабаровском краях".
ТАСС 09:27
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Кино
Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за роли Джокера
VSE42 Новости 22:45
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29