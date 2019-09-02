Футбол

Вести.RuВести.RuСильвестр Игбун сменил «Уфу» на «Динамо»

Нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в "Динамо". 28-летний нигериец арендован москвичами до конца года с правом выкупа. В последний день трансферного окна клубы согласовали арендный договор.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игбун сможет сыграть против «Уфы»

Спорт-Экспресс21:05

Игбун сможет сыграть против «Уфы» в составе «Динамо»

Sport24.ru10:35

«Динамо» может подписать двух форвардов. Один из них — Игбун

Матч ТВ06:16

«Динамо» арендовало нападающего «Уфы» Игбоуна

Sports.ru10:31

Игбун перешёл в «Динамо» на правах аренды

Чемпионат10:21

Игбун перешел в московское «Динамо»

Советский спорт10:25

«Динамо» может подписать двух форвардов. Один из них — Игбун

Sportbox.RU06:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
Политика

Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»

Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия 06:45
Футбол

Трансфер Дзаппакосты помог найти девятилетнего мальчика

«Рома» помогла найти пропавшего в Бельгии девятилетнего мальчика, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 17:42
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции

StarHit.ru 06:15
Технологии

МЧС получит новый комплекс зондирования Земли

В МЧС России появится мобильный комплекс, с помощью которого можно получать данные дистанционного зондирования Земли при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Профиль 07:24
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс 09:12
Авто

JAC привезет в Россию два новых кроссовера

Напомним, в настоящее время JAC Motors предлагает в России три модели казахстанской сборки – кроссоверы S3 и S5, а также новый пикап T6, который поступил в продажу с 1 сентября.
Автостат 08:49
Общество

Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Музыка

Автор песни «Третье сентября» рассказал, что значит эта дата

РИА Новости 21:50
Космос

Ученые предполагают, что на Венере есть жизнь

NewInform 31 августа в 14:57
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Экономика

Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Авто

Представлен электрический кроссовер Cupra Tavascan

Новый концепт Cupra Tavascan наречен по названию небольшой деревушки, которая расположена в Пиренеях недалеко от французской границы.
Авторевю 05:45
Экономика

«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером

Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 18:04
Политика

Зариф: Иран может объявить о сокращении обязательств по СВПД

Иран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке.
Вестник Кавказа вчера в 09:49
Политика

Китай начал разбирательство в ВТО из-за пошлин США

Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары со стороны США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
REGNUM 18:33
Политика

Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный

Российское НПО «Энергомаш» приступило к производству новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для использования на ракетах-носителях семейства «Ангара-А5», которые будут запускаться с космодрома Восточный.
RT на русском 18:30
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Происшествия

На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета 18:25
Армия и оружие

Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»

Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета 06:25
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Зенитом»

Чемпионат 13:33
Политика

Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая

Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.
ТАСС 20:56
Футбол

«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»

Вести.Ru 13:36
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Общество

Пик паводка в Хабаровском крае ожидают 3-4 сентября

Путин отметил, что сейчас, помимо Иркутской области "немало проблем в Приморском, Хабаровском краях".
ТАСС 09:27
Футбол

Переход Комличенко в ЦСКА сорвался

Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Экономика

Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику

Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Кино

Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за роли Джокера

VSE42 Новости 22:45
Армия и оружие

Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде

Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Общество

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное