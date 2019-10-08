Футбол
ProstoProSportСилвиньо уволили с поста наставника «Лиона»
Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо. Как сообщает пресс-служба французского клуба, временно исполняющим наставником стал Жеральд Батикль.
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Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 8 миллионов абонентов
Оператор обратил внимание на то, что на данный момент в предложенной базе сообщается о данных 8 миллионов клиентов, но в конце второго квартала 2019 года к проводному интернету было подключено 2,5 абонентов.
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Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
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Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
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РБК 12:41
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Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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ФАН 05 октября в 11:02
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Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
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Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
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Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге
Президент РФ Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу провели совместно отпуск в сибирской тайге.
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Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Ведомости 07:37
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Количество операций по трансплантации органов увеличилось в России
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Штайнмайер встал на защиту «формулы Штайнмайера»
Lenta.ru 11:10
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В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
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Узбекский боец ММА скончался после боя в Чечне
Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов, известный под псевдонимом «Танк», скончался после участия в турнире АСА 100 в Грозном.
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Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
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Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».
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Политика
Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от Донбасса.
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