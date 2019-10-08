Футбол

ProstoProSportProstoProSportСилвиньо уволили с поста наставника «Лиона»

Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо. Как сообщает пресс-служба французского клуба, временно исполняющим наставником стал Жеральд Батикль.
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